Студентка ИТМО создала алгоритм, предсказывающий семейное положение по соцсетям

Студентка Университета ИТМО Ксения Бурая и ее команда создали алгоритм, предсказывающий семейное положение по трем соцсетям: Twitter, Instagram и Foursquare. Точность ответа составляет 86%.

«Согласно многим научным источникам, психотип человека тесно связан с его семейным положением. Поэтому мы решили проверить, насколько точно сможем предсказать этот параметр, чтобы в будущем использовать его для определения психотипа», — рассказала Ксения, которая в рамках стажировки в Национальном университете Сингапура исследует способы описания личности человека по соцсетям.

Для определения семейного положения ученые учитывали средний размер твита, наиболее частые объекты на фото, распределение чекинов и другие параметры.

Бурая отмечает, что профилирование пользователя сможет применяться в самых разных областях: например, в будущем можно будет вычислить качества потенциального работника или обнаружить членов опасных группировок.

Отметим, что доклад об исследовании Ксения Бурая представит на одном из самых значимых научных событий в своей области — Конференции AAAI по искусственному интеллекту, которая пройдет 4-9 февраля в Сан-Франциско.