В России хотят ограничить интернет по «китайскому варианту»

В России намерены ограничить интернет по «китайскому варианту». Запретить доступ к иностранным сайтам предложил советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко.

На лекции в Военной академии Генштаба Клименко заявил, что это единственный путь, который сможет обеспечить информационную безопасность.

Советник отметил, что работающие в нашей стране иностранные компании нередко не отвечают на запросы правоохранительных органов. И добавил, что если зарубежные мессенджеры и соцсети не будут сотрудничать с правоохранителями, «любое уважающее себя государство должно их выкинуть».