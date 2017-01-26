В России хотят ограничить интернет по «китайскому варианту»

В России намерены ограничить интернет по «китайскому варианту». Запретить доступ к иностранным сайтам предложил советник президента по вопросам развития интернета Герман Клименко.

На лекции в Военной академии Генштаба Клименко заявил, что это единственный путь, который сможет обеспечить информационную безопасность.

Советник отметил, что работающие в нашей стране иностранные компании нередко не отвечают на запросы правоохранительных органов. И добавил, что если зарубежные мессенджеры и соцсети не будут сотрудничать с правоохранителями, «любое уважающее себя государство должно их выкинуть».

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