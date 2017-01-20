Петербургский хакер получил 40 тысяч долларов от Facebook

Facebook выплатил хакеру из Петербурга Андрею Леонову рекордный гонорар за обнаруженную уязвимость. Мужчина получил от соцсети 40 тысяч долларов.

Леонов случайно нашел в программном обеспечении Facebook ошибку, которая с помощью специальной картинки позволяла запускать на серверах соцсети произвольный код. Программист изучил ее и представил всю информацию техническим службам, которые устранили неполадку еще в ноябре 2016 года.

Добавим, что с 2015 года Андрей Леонов работает специалистом по безопасности в петербургской компании SEMrush. Также он активно пользуется блог-платформой для хакеров Hackerone.