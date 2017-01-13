Минздрав разрешит врачам ставить диагнозы дистанционно

Теперь врачи смогут ставить диагнозы и выписывать рецепты дистанционно, сообщает «РБК» со ссылкой на законопроект о телемедицине, направленного Минздравом в правительство в декабре 2016 года.

Минздрав прописал возможность дистанционных приемов у врачей, во время которых медицинские работники будут иметь возможность ставить диагнозы и назначать лечение дистанционно. Также разрешается удаленно выписывать электронные рецепты, в том числе на наркотические и психотропные вещества.



Пока что порядок проведения консультаций еще неизвестен, а также при каких заболеваниях применять телемедицину можно, а при каких нет. Кроме того, в документе не говорится с помощью каких платформ будет происходить общение врача и пациента.