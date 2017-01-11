В Петербурге запустили сервис для поиска потерявшихся домашних животных

В Петербурге организаторы сети зоогостиниц создали социальную сеть и мобильное приложение для поиска потерявшихся животных. Для этого нужно зарегистрировать домашнего любимца в сети и получить QR-код, который крепится на ошейник. В случае потери питомца можно будет без труда определить его местонахождение.

Напомним, что ранее петербургская команда 3boots запустила приложение для поиска потерявшихся собак и кошек с помощью нейросетей. Пользователю достаточно загрузить фотографию питомцев в сеть, после чего программа сама ее анализирует и сравнивает результаты с объявлениями о найденных животных. На данный момент поиск осуществляется только в Петербурге, но в планах разработчиков запустить сервис и в других городах.