AliExpress возобновил экспресс-доставку товаров в Россию

Интернет-магазин AliExpress наладил экспресс-доставку заказов в Россию, сообщает ТАСС. В компании сообщили, что приостановка работы никак не повлияла на посылки, отправленные почтой.

Напомним, что трудности организации экспресс-доставки посылок в Россию. Это было связано с неожиданным ужесточением проверок логистических операторов Федеральной таможенной службой. Тогда AliExpress остановил работу с компанией «СПСР-Экспресс», а также закрыл канал «AliExpress — доставка без забот», обслуживающий другие курьерские фирмы. Британский магазин одежды Asos тоже временно отказался от отправки товаров в Россию через Pony Express.  

 Фото: lowcost2.ru

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