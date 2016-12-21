Отправить письмо Деду Морозу теперь можно во «Вконтакте»

Дед Мороз завел страницу «Вконтакте»: теперь ему можно отправлять новогодние пожелания личным сообщением в соцсети.

В прямом эфире онлайн-видеочата #VKLive сам Дед Мороз отметил, такой способ общения позволит читать ему письма, пока он находится в разъездах по стране. «Только вы уж постарайтесь, родные мои, не тратить мое волшебное время просто так, а пишите по делу», — добавил зимний волшебник.

Дед Мороз пообещал отвечать на послания в свободную минуту.

Добавим, что Дед Мороз приедет из Великого Устюга в Петербург 24 декабря. Он зажжет гирлянды на елке на Дворцовой площади и даст старт новогодним праздникам

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