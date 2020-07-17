Николай Милованов — 70-летний кандидат наук и репетитор по физике и математике. Бывший профессор СПбГУ в свободное время публикует в TikTok зажигательные видео, в которых танцует и в стихотворной форме объясняет «сложные вещи простыми словами» — например, как быстро посчитать площадь у трапеции, сколько имеет давление насыщенный пар при кипении и на практике (используя гимнастический мяч!) рассказывает, что такое натуральные числа. Ведь это полезно знать точно так же, «как для мяса специи»!