Главное: что Apple показал на всемирной конференции WWDC 2020

📱iOS 14

— Иконки приложений можно будет расположить на одном экране — виджеты настраивать и объединять вместе.

— Новая функция Apple Library позволит автоматически организовывать приложения в соответствии с разделами.

— Все приложения запрашивают разрешение, прежде чем включить отслеживание.

— Новое приложение «Перевод» быстро переводит голосовые и текстовые сообщения между любыми из 11 языков. Без интернета!

— Siri стала работать в 20 раз быстрее и способна записывать аудиосообщения для отправки.

— AirPods Pro обещают 3D-звук, который учитывает повороты головы.

— iPhone с 2021 года можно будет использовать как ключ от автомобиля — на первом этапе только для BMW пятой серии.



⌚️watchOS 7

— Настроенным циферблатом, вместе с расширениями, можно будет поделиться через Сообщения или Почту.

— Появится функции отслеживания сна (да!!!). Акселерометр распознает малейшие движения, характеризующие дыхание человека.

— Утром Apple Watch разбудят владельца бесшумными тактильными сигналами или тихой мелодией.

— Датчики движения, микрофон и средства машинного обучения автоматически распознаёт, что вы моете руки и включи таймер на 20 секунд.



⌨️iPadOS

— Новые виджеты из iOS 14 появятся и в iPadOS.

— Можно будет поменять почтовый клиент и браузер по умолчанию.

— С Apple Pencil писать от руки теперь можно не только в заметки и текстовые редакторы, но и в поле поиска.

— Рукописный ввод можно выделить и скопировать как текст



🖥iMac

— Имя новой macOS — Big Sur. Новые звуки уведомлений.

— Уведомления как на айфонах и айпадах — сгруппировано вверху экрана, виджеты можно перетаскивать и скроллить.

— Mac переходят на собственные процессоры Apple и отказываются от Intel.

— В Safari появится встроенный автоматический переводчик.