Три недели назад студентка режиссерского курса Льва Эренбурга в РГИСИ Настя Паутова завела в Insatagram аккаунт с труднопроизносимым названием (кстати, объявлен конкурс на новое!). В нем она шутит о 2020-м, отношениях и ночных вылазках за фастфудом, использую отрывки из интервью героев хай-броу культуры — от Бродского и Тарковского до Пятигорского, Жолдака и Серебренникова. И это невероятно смешно! Поклонниками чувства юмора Насти уже стали Софья Эрнст, Павел Табаков, Елена Кончаловская и редакция «Собака.ru» в полном составе, а также еще более 22 тысяч человек. Нам девушка рассказала, как придумала блог, скучая на карантине и пытаясь оплатить учебу.
Знакомьтесь, Настя Паутова — будущий режиссер придумала мемы про Бродского, над которыми смеются Эрнст и Табаков
Про себя, режиссуру и Петербург
Жизнь кидает меня из стороны в сторону – никогда не думала, что в моей биографии будет строчка, что создаю мемы. Я из Севастополя, но уже примерно лет десять живу в Питере и столько же тут учусь. Я влюбилась в город, здесь все теперь родное и свое. Обожаю его полностью — от окраин и до центра — и даже погоду, на которую все ругаются. Сам переезд произошел абсолютно случайно. Меня пригласили на конкурс красоты в Петербург. Я заняла на нем третье место, и мне предложили учиться на актрису в университете профсоюзов. Через какое-то время я поняла, что это мне не так интересно. Звучит наивно, наверное, но когда ты участвуешь в созданном кем-то мире, это менее увлекательно, чем когда сам являешься организатором процесса. Наверное, мне просто нравится брать ответственность на себя. Так я поступила в 2017 году на режиссуру драмы к Львы Борисовичу Эренбургу в РГСИ. И мне очень повезло — он уникальный режиссер и человек. Учиться мне еще год, а в 2022-м буду ставить дипломный спектакль. Пока отталкиваю мысль, что именно. Впереди еще одноактовый спектакль. Для него, скорее всего, возьму пьесу Николая Коляды — прекрасного ныне живущего драматурга. Вообще, классика мне тоже интересна, но не переосмыслять ее, а погрузиться и попытаться понять. Потому что мы такие умные – думаем, что сейчас все перекрутим, поставим с ног на голову, а у авторов на самом деле столько всего заложено. В погоне за хайпом это часто упускают. Не хочу ничего говорить плохого про современную режиссуру, потому что всех очень уважаю и люблю, но иногда смотришь и думаешь: «А во имя чего ты все это делаешь?» Это красиво визуально, звучит модная музыка, но что доходит до сердца?
Еще я занимаюсь фото, но это больше хобби, за которое мне платят. Не считаю себя фотографом. Снимать я начала только для того, чтобы общаться с людьми. У меня был период, когда я еще не училась, мне было одиноко. Я звала на съемку режиссеров и художников, чтобы просто с ними поговорить. С моим другом у нас также был проект «Квазидокументальный Петербург». Мы просто выходили на улицу, вооружившись смартфонами, и пытались незаметно снимать. Нам попадались разные персонажи: от бездомных до очень интеллигентных пожилых людей.
Как появился аккаунт с мемами
Мне было скучно на карантине и грустно без учебы – дистанционные занятия, скажем, по танцу очень странно выглядят. Я посмотрела все сериалы, которые можно от «Игры престолов» до «Бригады». Возникло эмоциональное опустошение: не было ни денег, ни настроения. Я очень люблю интервью, получаю от их просмотра удовольствие и подумала, что можно совместить приятное с полезным и найти в этом какой-то контрапункт. Шутки придумываю одна, но у меня есть близкие друзья, которым отправляю материал на проверку. Они говорят «Да, это хорошо» или «Это уже слишком зашкварно».
Когда я только создала аккаунт, то боялась, что меня начнут хейтить. Мне казалось, это может быть воспринято как неуважение к людям, которых я сама очень люблю, ведь я шучу про Pornohub и «МакДак». Но это зашло. Первый пост 18 мая был про Бродского, потому что он душевный и приятный: как он говорит о жизни, кошках, да и вообще обо всем! С него грех было не начать. Недавно мне, кстати, написали из музея-квартиры Бродского, предложили сотрудничество и пригласили побывать там для вдохновения.
Каждое утро я просыпаюсь и выбираю, с кем сегодня проведу день. Просто захожу в свои записи во «ВКонтакте», вспоминаю какое-то интервью и нарезаю его. Это рандомно происходит — у меня нет никакой стратегии. Иногда героев подкидывают подписчики. Недавно предложили с Ерофеевым сделать что-нибудь. Я нашла видео, где он уже болеет и говорит через трубку в горле. Это, конечно, кощунство. Есть то, из чего не стоит делать мемы.
Про подписчиков
У меня очень мало хейтеров – я даже горжусь ими. В основном, люди благодарят. Иногда говорят такие слова, от которых даже неловко «Ты герой нашего времени». Подписчиков сейчас больше 22 тысяч. 10 тысяч набрались за неделю — полторы. Каждый день приходит по 2-3 тысячи человек. Люди узнают об аккаунте через сарафанное радио. Когда только все начали делиться мемами, у меня включился режим «Ответственность». Я какое-то время не могла шутить: у меня руки дрожали – все же смотрят! Но потом это прошло. Первым известным человеком, который рассказал обо мне, была Елена Кончаловская. Также репосты делали Павел Табаков и Софья Эрнст.
Самый цитируемый пост «Когда я рассказываю детям про 2020 год», в котором Бродский говорит про комету Галлея. Он просто разлетелся. Еще очень популярен про «Когда „Сбербанк“ присылает мне мой баланс» и Тарковский говорит, что «Это не место для счастья». Мне кажется, что у аккаунта такая аудитория, что каждый находит в нем что-то для себя. Самые непонятные, казалось бы, шутки люди все равно считывают. Пишут, что им от них тепло, как от скетчей Антона Лапенко.
Про монетизацию
Я вообще без зубов в плане СММ. Друзья говорят – бери деньги за то, за это. А я в этом ничего не понимаю. С рекламой уже обращались человек пять, но я пока отказываю, так как думаю над форматом. Нужно, чтобы он был такой, как сами мемы — органичным. Я лично не люблю, когда подписываюсь на кого-то, а потом вижу прямую рекламу. Меня читают реальные люди, а не накрученные подписчики. Я чувствую ответственность перед ними.
Я собирала донейшены изначально, чтобы оплатить учебу. Половина сумму перечислили мои друзья, прочитав о сложной ситуации в моем личном аккаунте. Потом пошел рост числа подписчиков, я сделала репост и буквально за дня три собрала всю оставшуюся сумму. Спасибо всем, кто помог.
Про чувство юмора
Мне очень нравится Александр Долгополов и его шутки, скетчи Ирины Горбачевой. На самом деле я сама не такой уж юморной человек. Только могу сама над собой смеяться. И вдруг как будто открылся какой-то канал. Наверное, 2020 год что-то делает с нами. (Смеется).
Вообще, я самый тихий человек в компании, который лучше дома посидит, но люблю черный юмор. Мой мастер, Лев Борисович, кстати, очень много шутит, это и по его работам тоже можно понять. Например, по постановке «Мадрид». Мы же смотрим во время учебы спектакли раз по 15 — это уже просто в подкорку загоняется. Наверное, Лев Борисович воспитал во мне чувство юмора.
У меня нет мысли специально расширить аудиторию. Я просто просыпаюсь каждое утро и думаю: сегодня хочу пошутить вот так. И как-то само выходит. Но иногда хочется избежать повторов, поэтому говорю сама себе: «Насть, давай уже в какую-то другую сторону подумаем».
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