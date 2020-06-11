Знакомьтесь, Настя Паутова — будущий режиссер придумала мемы про Бродского, над которыми смеются Эрнст и Табаков

Про себя, режиссуру и Петербург

Жизнь кидает меня из стороны в сторону – никогда не думала, что в моей биографии будет строчка, что создаю мемы. Я из Севастополя, но уже примерно лет десять живу в Питере и столько же тут учусь. Я влюбилась в город, здесь все теперь родное и свое. Обожаю его полностью — от окраин и до центра — и даже погоду, на которую все ругаются. Сам переезд произошел абсолютно случайно. Меня пригласили на конкурс красоты в Петербург. Я заняла на нем третье место, и мне предложили учиться на актрису в университете профсоюзов. Через какое-то время я поняла, что это мне не так интересно. Звучит наивно, наверное, но когда ты участвуешь в созданном кем-то мире, это менее увлекательно, чем когда сам являешься организатором процесса. Наверное, мне просто нравится брать ответственность на себя. Так я поступила в 2017 году на режиссуру драмы к Львы Борисовичу Эренбургу в РГСИ. И мне очень повезло — он уникальный режиссер и человек. Учиться мне еще год, а в 2022-м буду ставить дипломный спектакль. Пока отталкиваю мысль, что именно. Впереди еще одноактовый спектакль. Для него, скорее всего, возьму пьесу Николая Коляды — прекрасного ныне живущего драматурга. Вообще, классика мне тоже интересна, но не переосмыслять ее, а погрузиться и попытаться понять. Потому что мы такие умные – думаем, что сейчас все перекрутим, поставим с ног на голову, а у авторов на самом деле столько всего заложено. В погоне за хайпом это часто упускают. Не хочу ничего говорить плохого про современную режиссуру, потому что всех очень уважаю и люблю, но иногда смотришь и думаешь: «А во имя чего ты все это делаешь?» Это красиво визуально, звучит модная музыка, но что доходит до сердца?

Еще я занимаюсь фото, но это больше хобби, за которое мне платят. Не считаю себя фотографом. Снимать я начала только для того, чтобы общаться с людьми. У меня был период, когда я еще не училась, мне было одиноко. Я звала на съемку режиссеров и художников, чтобы просто с ними поговорить. С моим другом у нас также был проект «Квазидокументальный Петербург». Мы просто выходили на улицу, вооружившись смартфонами, и пытались незаметно снимать. Нам попадались разные персонажи: от бездомных до очень интеллигентных пожилых людей.