«В Петербурге каждый десятый работал в вебкаме»: совладелец сети студий — о том, по каким законам живет индустрия секс-общения онлайн

Как попал в сферу и стал совладельцем сети студий

Я начал карьеру в индустрии с работы моделью в 2016 году: мне множество раз это предлагали, я работал официантом, но зарплата была маленькая, денег ни на что не хватало. Так что через полгода я решил, что можно попробовать подрочить за деньги — я дома это бесплатно делаю, почему бы и не заработать заодно. Мне пообещали, что все будет классно, но в итоге я сидел в каком-то вонючем подвале и дрочил на грязной липкой простыне.

Год я был моделью, достиг определенных высот, был в топе среди русских вебкамщиков, потом еще год работал администратором. После этого мне поступило предложение открыть студию вместе. Это произошло, потому что у меня хороший подход к делу: думаю о людях и сфера мне интересна. Тема секса всегда будет актуальна, я знаю, что это никогда не прогорит, потому что дрочить всем всегда будет хотеться. У нас уже есть небольшая франшиза, мы помогаем открывать студии в других городах.

Сколько нужно денег, чтобы открыть вебкам-студию

Чтобы открыть студию, нужно от 600 000 рублей. Но чтобы составить конкуренцию, этого маловато, тебя просто затопчут. Конечная сумма зависит от того, есть ли у тебя квартира или ее придется арендовать, сколько в ней комнат, нужно ли делать ремонт. Студию всегда нужно подтягивать, развивать — только тогда все будет хорошо. Обычно все думают, что это легкий бизнес, открывают и забивают на все, потом у них портится репутация, к ним никто не ходит, и они прикрываются.

Чтобы открыть хорошую студию, нужно около 2 млн — на оборудование, софт для стриминга, чтобы поддерживать жизнь первое время. Наша студия существует год, и мы бы могли уже давно окупиться, но переезжали, делали ремонт, так что деньги инвестору пока не вернули.

Как бизнес оформляется по документам?

Никак. Некоторые официально оформляют бизнес как фотостудию или клуб, но мы просто арендуем квартиру как для себя. Вебкам сейчас в России в серой зоне: он и не законен, и не незаконен. Бывает, что к нам приходит полиция и обвиняет в том, что у нас притон. Но у нас нет ни видеозаписей, ни клиентской базы, ни посторонних людей. Стрим происходит в сети и сразу исчезает, люди просто общаются, а сиськи показать каждый имеет право. Единственное, до чего можно докопаться — это несовершеннолетние и наркотики, и мы пристально следим, чтобы не было ни того, ни другого. Так что с точки зрения закона все чисто, кроме того, что мы не платим налоги. Но это уже не наша проблема: вебкам привлекает в Россию огромное количество зарубежных денег, и если бы его легализовали, как во многих европейских странах, то часть этих средств могла бы идти в бюджет. Так что могли бы приносить пользу, но в правительстве сидят дядьки из 1990-х, которые делают вид, что дрочить — это аморально и неправильно.

С моделями мы заключаем договоры, которые не имеют юридической силы — просто анкетка с весом, ростом и параметрами для сайта и правила студии, в которые можно потом тыкать пальцем. При этом официально мы им ничего предъявить не можем — и они это понимают. У нас есть штрафы за пропуски, опоздания, нарушение субординации, секс на студии — делаем все возможное, чтобы не превращаться в шарашкину контору.