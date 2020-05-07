Павел Дуров назвал семь причин для того, чтобы не переезжать в Долину в ответ на фильм Юрия Дудя

Павел Дуров Основатель «ВКонтакте» и Telegram На протяжении последних 10 лет я не раз бывал в Америке, открывал и закрывал там компании, участвовал в конференциях, встречах, проектах. Когда-то рассматривал и возможность переезда в Кремниевую долину, но в итоге отказался от этой идеи в пользу других вариантов. Ниже я описал причины, по которым считаю, что Америка – не лучшее место эмиграции для IT-предпринимателей. Спасибо @yurydud, фильм которого вдохновил меня на этот текст.

Дуров назвал США «полицейским государством» и сообщил, что как минимум один из предпринимателей из числа спикеров в фильме Дудя «сам пострадал от несправедливых действий правоохранительных органов США и организованной над ним слежки». Он также напомнил о давление ФБР, с которым столкнулся и Telegram. Среди других федеральных причин Павел Дуров отметил высокие налоги, назвав паспорт США «экономическим крепостным правом», а также недоступность и высокую стоимость здравоохранения в стране. Кроме прочего, он заметил «слабые перспективы американского рынка в XXI веке» и «посредственное среднее образование».

Касательно Кремниевой Долины основатель Telegram также добавил, что разработка там обходится слишком дорого, а культурная жизнь там ограничена, так как по сути Долина – это объединение нескольких деревень, а ближайший к ней город Сан-Франциско «тоже далеко не мегаполис, но обладает высоким уровнем преступности и большим количеством бездомных». Дуров отметил, что этот город стал единственным местом за всю историю его путешествий, где на него напали днем в центре города.

Подводя итог, он заявил, что «США не является лучшим местом ни для жизни, ни ведения IT-бизнеса» и предложил желающим покинуть Восточную Европу обязательно «рассмотреть другие варианты».

Напомним, ранее Дуров назвал СOVID-19 «всемирной угрозой» и сообщил, что его мессенджер Telegram будет помогать мировым правительствам бороться с пандемией.

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