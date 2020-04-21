Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров рассказал, что за время пандемии коронавируса на платформе приложения зарегистрировались 17 официальных каналов, которые представляют министерства здравоохранения разных стран мира от Малайзии и Индии до Сингапура, Германии и России, где официально сервис находится под запретом.
Павел Дуров: COVID-19 — всемирная угроза. Telegram поможет правительствам в борьбе с ней
Павел Дуров
Основатель «ВКонтакте» и Telegram
Пандемия – это угроза всему человечеству. Когда она закончится, мир уже не вернется к привычной жизни. Мы сейчас наблюдаем перемены, которые повлияют на поколения. Это наша цель – убедиться, что новый мир, который в скором времени настанет, будет лучшим местом, чем тот, который мы оставляем позади.
Это шанс для людей использовать их время в изоляции, чтобы создать лучшую версию себя. И тем более шанс для технологий доказать свою ценность для человечества. Я верю, что мы в Telegram должны сделать все, чтобы не только помочь сдержать пандемию и бороться с ее распространением, но и найти новые способы двигаться вперед, в будущее.
Павел Дуров также добавил ссылку на официальный пост команды мессенджера. Там рассказывается не только 17 государственных аккаунтах, которые передают актуальные сводки по ситуации с COVID-19, но и о запуске новой функции. Теперь публичный канал в Telegram может получить значок «подтвержденного». Для того, чтобы его получить, нужно связаться со специальным ботом. Отмечается, что благодаря новой функции, руководство Telegram сможет бороться с распространением фейковых новостей.
Представители Telegram напомнили об официальном канале Coronavirus Info, который собирает актуальную повестнку по ситуации с COVID-19 в стране пользователя.
Теперь в мессенджере также стали доступны маски: их можно добавить на фото, воспользовавшись специальными функциями, которые доступны в меню редактирования кадра до его отправки.
«Собака.ru» запустила трансляцию новостей о коронавирусе в Петербурге, стране и мире. Первые симптомы COVID-19 и меры безопасности — тут, а карта распространения вируса — здесь.
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