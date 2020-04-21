Павел Дуров: COVID-19 — всемирная угроза. Telegram поможет правительствам в борьбе с ней

Основатель «ВКонтакте» и Telegram

Пандемия – это угроза всему человечеству. Когда она закончится, мир уже не вернется к привычной жизни. Мы сейчас наблюдаем перемены, которые повлияют на поколения. Это наша цель – убедиться, что новый мир, который в скором времени настанет, будет лучшим местом, чем тот, который мы оставляем позади.

Это шанс для людей использовать их время в изоляции, чтобы создать лучшую версию себя. И тем более шанс для технологий доказать свою ценность для человечества. Я верю, что мы в Telegram должны сделать все, чтобы не только помочь сдержать пандемию и бороться с ее распространением, но и найти новые способы двигаться вперед, в будущее.