В среду вечером, 18 марта, еврокомиссар Тьерри Бретон, который отвечает за внутренний рынок ЕС, обратился к генеральному директору Netflix Риду Хастингсону с просьбой рассмотреть возможность отказа от стриминга в HD-качестве для того, чтобы обеспечить безопасный доступ в интернет для всех.

«Комиссар Бретон прав, подчеркивая важность обеспечения бесперебойной связи в это критическое время. Мы уже много лет фокусируемся на эффективности работы Сети, в том числе предоставляем наш сервис открытого подключения бесплатно телекоммуникационным компаниям», — ответили на заявление Бретона в Netflix.

Представители Nintendo в свою очередь заявили, что компания уже настраивает качество потоков на доступную пропускную способность сети, а также подключает к работе специальную сет доставки — она должна сократить время передачи контента от библиотеки к пользователю.

Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг также заявил, что серверы социальной сети начали сталкиваться с «большими скачками» трафика, поскольку коронавирус заставляет миллионы людей по всему миру оставаться дома. При этом Цукерберг отметил, что перегрузкам еще далеко до главного ежегодного скачка, который наблюдается в новогоднюю ночь.

В России самоизоляция пока выступает как мера социальной ответственности, а не всеобщее требование. Но многие люди, чтобы не подвергать опасности других из-за коронавируса, уже ограничили контакты. Редакция «Собака.ru» составила гид что посмотреть, послушать и чему научиться, если вы не выходите из комнаты и сегодня дома, завтра тоже дома.