Порноактер из Петербурга Алексей Маетный взял три «порно-Оскара» премии AVN Awards

Из интервью для «Собака.ru»:

В 18 лет я собрался идти в армию. Я пришел в военкомат и рассказываю им, что хочу служить, что моя бабушка этого хочет, а они мне ответили: «***** (ничего) себе, ты же поступил в вуз, зачем это тебе». Мне нужно было пройти медосмотр в Мариинской больнице, я положил все талончики в вазочку и забыл. У меня паника. Все, бабушка меня точно хлопнет. Тут я вспомнил своего друга фотографа, который мне рассказывал, что перед порно съемками они все сдают анализы. Я ему звоню, прошу его помочь. Он отвел меня в поликлинику, я заплатил деньги и сдал все, что можно.

Через какое-то время этот друг позвонил мне и сказал, что у одного актера не получилось приехать на съемки, и попросил меня, потому что больше никого не было со всеми анализами на руках. Я, конечно, отказался. Он ответил: «Давай ты просто будешь на бэкграунде наблюдать, тебе заплатят». Я подумал, раз просто наблюдать, то почему бы и нет? Приезжаю, а там две очень сексуальные девушки. Они меня начали трогать, целовать, я сразу потерялся, но отказаться уже не мог. И снялся, получил хорошие деньги.