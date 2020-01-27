Порноактер из Петербурга Алексей Маетный взял три «порно-Оскара» премии AVN Awards, которую вручают за достижения в индустрии. Под псевдонимом Маркус Дюпри петербуржец победил в номинациях «Лучшая сцена с двойным проникновением», «Лучшая сцена секса втроем» и «Лучшая сцена группового секса».
Порноактер из Петербурга Алексей Маетный взял три «порно-Оскара» премии AVN Awards
В 2018 году Маетный победил сразу в четырех номинациях — за «лучшую мужскую роль», «лучшую сцену анального секса», «лучшую сцену с двойным проникновением» и «лучшую сцену группового секса». В 2019 году «Маркус Дюпри» получил премию в номинации «Лучшая сцена втроем».
Александр Маетный родился в Петербурге, учился на факультете международных отношений в Институте экономических связей, экономики и права. Затем переехал жить в Сан-Франциско. Женат на Лус Абреу — также актрисе из фильмов для взрослых, известной под псевдонимом Бриджит Би.
Алексей Маетный
В 18 лет я собрался идти в армию. Я пришел в военкомат и рассказываю им, что хочу служить, что моя бабушка этого хочет, а они мне ответили: «***** (ничего) себе, ты же поступил в вуз, зачем это тебе». Мне нужно было пройти медосмотр в Мариинской больнице, я положил все талончики в вазочку и забыл. У меня паника. Все, бабушка меня точно хлопнет. Тут я вспомнил своего друга фотографа, который мне рассказывал, что перед порно съемками они все сдают анализы. Я ему звоню, прошу его помочь. Он отвел меня в поликлинику, я заплатил деньги и сдал все, что можно.
Через какое-то время этот друг позвонил мне и сказал, что у одного актера не получилось приехать на съемки, и попросил меня, потому что больше никого не было со всеми анализами на руках. Я, конечно, отказался. Он ответил: «Давай ты просто будешь на бэкграунде наблюдать, тебе заплатят». Я подумал, раз просто наблюдать, то почему бы и нет? Приезжаю, а там две очень сексуальные девушки. Они меня начали трогать, целовать, я сразу потерялся, но отказаться уже не мог. И снялся, получил хорошие деньги.
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