Facebook начнет более активно бороться с фейковыми видео, которые распространяют в Сети для манипуляции общественным мнением. Об сообщила 6 января вице-президент Facebook Inc Моника Бикерт. Соответствующее заявление опубликовано на сайте компании.
Facebook рассказала о новых мерах борьбы с фейковыми видео
Речь идет о публикации видео с помощью простых технологий, таких как Photoshop, или с помощью более сложных, например, с использованием искусственного интеллекта и нейросетей, так называемыми «deepfakes». По мнению компании, эти видео все еще редко встречаются в соцсетях, однако они «представляют собой значительную проблему для нашей промышленности и общества, поскольку их использование увеличивается».
Так, Facebook начнет удалять видео, которые будут соответствовать двум критериям: отредактированные неочевидным для обычного пользователя способом, и вводящие его в заблуждение; созданные с помощью искусственного интеллекта или нейросетей видеозаписи, которые накладывают изображение на ролик таким образом, что в его подлинности невозможно усомниться.
При этом если видеозапись не попадает под вышеперечисленные критерии, но содержит полностью или частично ложную информацию, Facebook сократит распространение ролика в ленте, а пользователей предупредят о его недостоверности. Добавим, что эта политика не коснется роликов с элементами сатиры и пародии.
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