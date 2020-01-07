Facebook рассказала о новых мерах борьбы с фейковыми видео

Речь идет о публикации видео с помощью простых технологий, таких как Photoshop, или с помощью более сложных, например, с использованием искусственного интеллекта и нейросетей, так называемыми «deepfakes». По мнению компании, эти видео все еще редко встречаются в соцсетях, однако они «представляют собой значительную проблему для нашей промышленности и общества, поскольку их использование увеличивается».