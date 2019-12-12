«ВКонтакте» запустила раздел «Воспоминания»

О наиболее интересных воспоминаниях «ВКонтакте» напомнит пользователям с помощью уведомления — их можно включить или отключить в настройках раздела. К каждому событию можно подобрать фон, для того, чтобы поделиться им в истории — отметить тех, кому тоже дорог этот момент, добавить надпись, хештег или стикер.

«В нашей жизни ежедневно происходит множество событий. Те, которые находят в нас наибольший эмоциональный отклик, попадают на наши страницы ВКонтакте. Не всегда мы находим время в быстром ритме жизни просто остановиться и оглянуться. Вспомнить то, что когда-то было для нас так значимо. «Воспоминания» напомнят вам о самых волнующих моментах и помогут поделиться ими с близкими. Поверьте, вам есть что вспомнить!» — говорит продуктивный маркетолог «ВКонтакте» Наталья Алимова.

Напомним, ранее «ВКонтакте» запустила анимированный стикерпак, с помощью которого пользователи смогут изучить основные слова и словосочетания русского жестового языка. Социальная сеть также выпустила набор благотворительных стикеров в поддержку петербургского фонда AdVita, благотворительную маску для историй и игру, помогающие пользователям почувствовать мир людей с нарушениями слуха и зрения, а еще стикеры ко Дню знаний — собранные средства будут направлены на помощь в получении образования детям-сиротам. А еще «ВКонтакте» начала предупреждать о недостоверной информации в группах антипрививочников.

Социальная сеть также готовит к запуску платформу для образовательных марафонов, где авторы смогут размещать свои курсы, а пользователи обучаться в любое время. А еще грядущие обновления. Среди них — новые возможности для монетизации и организации мероприятий, новый подход к верификации страниц, а также появление дизлайков в комментариях.