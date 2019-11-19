Статистика дня: 84% россиян поддерживают запрет использования одноразового пластика

«Опрос проводился еще до старта нашей петиции к Минприроды. И его результаты подтверждают, что россияне действительно обеспокоены проблемой пластикового загрязнения и критически относятся к бездействию бизнеса и государства. Надеемся, что власти услышат общественный запрос и начнут разрабатывать закон об ограничении одноразового пластика. Нас уже поддержали в комитете по экологии Госдумы», — рассказала Ирина Скипор, медиакоординатор проекта «Ноль отходов» Greenpeace в России.

Напомним, ранее стало известно, что Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации готовит проект закона, запрещающего использование одноразовой пластиковой посуды на территории страны.

Европарламент уже запретил производство и продажу одноразовых изделий из пластика — оно остановится с 2021 года. Запрет касается столовых приборов, ушных палочек с пластиковым основанием, пищевых контейнеров из пенополистирола и трубочек для коктейлей.

О необходимости многократного использования отдельных видов тары и упаковки также заявил Роспотребнадзор. Ведомство указывает и на немедленное прекращение захоронения и уничтожения продуктов питания, еще пригодных для употребления в пищу.

45% мусора в Петербурге — это пластик, а среди загрязнений — пакеты, салфетки и стаканчики для напитков. А 85% россиян готовы частично или полностью отказаться от использования пластиковых пакетов.