Социологи «Левада-центра» узнали у россиян их мнение об экологическом положении России. Более половины жителей страны (55%) сильно обеспокоены проблемой пластикового загрязнения, 84% поддерживают запрет использования одноразового пластика, а 88% россиян считают, что производители и ретейлеры используют слишком много пластика при упаковке товаров.
Статистика дня: 84% россиян поддерживают запрет использования одноразового пластика
С соответствующей инициативой выступил Greenpeace — экологи требуют законодательно запретить использование в России трубочек, пакетов, ушных палочек и других продуктов, не подлежащих повторному использованию. Для этого российское отделение организации запустило сбор подписей под петицией за запрет одноразового пластика в стране.
Предложение и петиция основаны на итогах пластиквотчинга — кампании, в ходе которой волонтеры и эксперты организации провели проверки берегов и пряжей по всей России. Статистика «Левада-центра» подтверждает — россияне действительно обеспокоены проблемой пластикового загрязнения.
«Опрос проводился еще до старта нашей петиции к Минприроды. И его результаты подтверждают, что россияне действительно обеспокоены проблемой пластикового загрязнения и критически относятся к бездействию бизнеса и государства. Надеемся, что власти услышат общественный запрос и начнут разрабатывать закон об ограничении одноразового пластика. Нас уже поддержали в комитете по экологии Госдумы», — рассказала Ирина Скипор, медиакоординатор проекта «Ноль отходов» Greenpeace в России.
Напомним, ранее стало известно, что Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации готовит проект закона, запрещающего использование одноразовой пластиковой посуды на территории страны.
Европарламент уже запретил производство и продажу одноразовых изделий из пластика — оно остановится с 2021 года. Запрет касается столовых приборов, ушных палочек с пластиковым основанием, пищевых контейнеров из пенополистирола и трубочек для коктейлей.
О необходимости многократного использования отдельных видов тары и упаковки также заявил Роспотребнадзор. Ведомство указывает и на немедленное прекращение захоронения и уничтожения продуктов питания, еще пригодных для употребления в пищу.
45% мусора в Петербурге — это пластик, а среди загрязнений — пакеты, салфетки и стаканчики для напитков. А 85% россиян готовы частично или полностью отказаться от использования пластиковых пакетов.
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