Сандра Шэффер, глава Airbus ExO Alpha, сообщила о том, что к началу 2030-х годов может появиться безвредный для экологии самолет. Об этом пишет Bloomberg.
Французская компания Airbus заявила о создании безвредного для экологии самолета
Сейчас компания изучает более экономичные двигатели, альтернативные виды топлива и улучшение аэродинамики. Представитель компании рассказывает, что через десять лет можно будет создать небольшие самолеты, рассчитанные на 100 пассажиров и выполняющие региональные перелеты. Однако для крупных авиалайнеров вроде A350 это может занять более длительное время.
Ранее 11 тысяч ученых и экологов объявили климатическую чрезвычайную ситуацию на Земле, которая тесно связана с чрезмерным потреблением общества — в том числе стремительным ростом пассажирских авиаперевозок — что вызывает повышение температуры суши и океана, уровня моря и учащение экстремальных погодных явлений.
Кроме того, в апреле 2020 года введут так называемый «климатический налог» — экологический налог на авиабилеты, призванный стимулировать туристов и местных жителей использовать альтернативные виды транспорта. Российские эксперты в туротрасли призвали готовиться к соответствующему росту цен не перелеты и предупредили, что «авиабилетов по 10 евро уже не будет».
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