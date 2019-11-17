Французская компания Airbus заявила о создании безвредного для экологии самолета

Ранее 11 тысяч ученых и экологов объявили климатическую чрезвычайную ситуацию на Земле, которая тесно связана с чрезмерным потреблением общества — в том числе стремительным ростом пассажирских авиаперевозок — что вызывает повышение температуры суши и океана, уровня моря и учащение экстремальных погодных явлений.



Кроме того, в апреле 2020 года введут так называемый «климатический налог» — экологический налог на авиабилеты, призванный стимулировать туристов и местных жителей использовать альтернативные виды транспорта. Российские эксперты в туротрасли призвали готовиться к соответствующему росту цен не перелеты и предупредили, что «авиабилетов по 10 евро уже не будет».

