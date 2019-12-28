В скором времени на Земле увеличится территория с теплым климатом. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом ТАСС итальянский геолог-климатолог из Национального совета по исследованиям Ренато Колуччи. Как отметил специалист, расширение площади жарких зон и фактическое исчезновение сезонов в средней полосе, будет главным следствием изменения климата на планете.
«Это увеличение спровоцировано исключительно деятельностью человека»: ученый заявил, что на нормализацию климата на планете уйдет не менее 100 лет
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Фото: Shutterstock
Ренато Колуччи отметил, что дождь в Москве в конце декабря – явление аномальное. Он добавил, что аналогичные случаи «повторяются все чаще и с большей интенсивностью».
Колуччи считает, что районы, где в настоящее время действует жаркий климат, начнут расширяться к северу. При этом площадь холодных регионов будет уменьшаться в размерах. Таким образом, летний период будет все продолжительнее и жарче, а зимы станут более короткими и менее холодными. Это приведет к обострению всех природных феноменов и увеличению ущерба от них, сказал он.
«Это увеличение спровоцировано исключительно деятельностью человека. Никаких натуральных причин нет, потому что натуральный цикл вел бы к похолоданию», – заявляет ученый. Он убежден, что на исправление ситуации понадобится не менее 100 лет. Кроме того, климатические изменения приведут к масштабной миграции людей. «В ряде районов станет так жарко, что это приведет к проблемам с водоснабжением, распространению болезней, люди будут перебираться в более прохладные регионы. Даже в том случае, если все решения по борьбе с изменением климата на планете будут выполнены немедленно, для нашего поколения уже ничего не изменится... Необходимо время, через 100 лет, возможно, удастся нормализовать ситуацию, но 5-10 и даже 30 лет недостаточно», – добавил эксперт.
Ранее 11 тысяч ученых и экологов объявили климатическую чрезвычайную ситуацию на Земле. В открытом письме, приуроченном к 40-летию первой Всемирной климатической конференции в Женеве в 1979 году, специалисты указывают на то, что климатический кризис уже наступил — и усугубляется быстрее, чем ожидало большинство ученых.
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