За год на «Чистых Играх» собрали почти 600 тонн отходов

«В этом году мы отметили первый юбилей, нам исполнилось 5 лет. Мы провели первую стажировку для иностранных координаторов и первый международный турнир. В следующем году хотим больше интегрироваться на региональном уровне, проводить самостоятельные турниры в других городах. Также мы не забываем и про иностранное развитие. Хотя рук на всё порой и не хватает, но мы уже думаем над второй международной стажировкой для иностранных координаторов, которая состоится в апреле», – рассказал основатель «Чистых Игр» Дмитрий Иоффе.

