Организаторы «Чистых Игр» подвели итоги уходящего года и рассказали о своих достижениях. Так, всего за 2019 год было проведено 442 игр, в которых почти 30 тысяч человек собрали около 600 тонн мусора. Больше всего мероприятий состоялось на весеннем и осеннем турнирах, когда в один день десятки городов и тысячи участников боролись за Кубок Чистоты.
За год на «Чистых Играх» собрали почти 600 тонн отходов
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Фото: "Чистые игры"
Проект стал популярен не только в России, но и в других странах. В 2019 году эко-акции впервые прошли в 10 странах: Китай, Эстония, Латвия, Польша, Белоруссия, Грузия, Казахстан, Малайзия, Италия и Болгария. Всего «Чистые Игры» покорили уже 17 стран.
Кроме того, «Чистые игры» были отмечены во многих значимых конкурсах: получили премию Лидеров Климатического развития в номинации «Экология и информация», заняли 1 место на премии «Доброволец России» в номинации «Вокруг меня», а также стали лучшим социальным предпринимательским проектом в сфере экологии Санкт-Петербурга. «Чистые Игры» вошли в ТОП 100 лучших проектов Фонда Президентских Грантов. И даже были представлены во Франции на Парижском Форуме мира.
«В этом году мы отметили первый юбилей, нам исполнилось 5 лет. Мы провели первую стажировку для иностранных координаторов и первый международный турнир. В следующем году хотим больше интегрироваться на региональном уровне, проводить самостоятельные турниры в других городах. Также мы не забываем и про иностранное развитие. Хотя рук на всё порой и не хватает, но мы уже думаем над второй международной стажировкой для иностранных координаторов, которая состоится в апреле», – рассказал основатель «Чистых Игр» Дмитрий Иоффе.
25 апреля 2020 года «Чистые Игры» проведут всероссийский турнир нового уровня. Подробности можно найти здесь.
«Чистые Игры» — командные соревнования по очистке природных территорий от мусора и разделению отходов. Увлекательная игра с призами, где участники ищут артефакты, решают экологические загадки, собирают и разделяют мусор, получая за это баллы. Статистика игр ведётся в реальном времени на сайте и в мобильном приложении.
«Чистые Игры» — экологический образовательный проект, который начался с простой волонтерской инициативы в Санкт-Петербурге в 2014 году. Миссия — дать возможность людям через игру увидеть проблемы загрязнения окружающей среды и привлечь широкую общественность к вопросам экологии. Сегодня в играх принимают участие 68 регионов России и 16 стран. В общей сложности игры объединили 60 тысяч участников из 300 городов и населённых пунктов мира. Всего было собрано 1200 тонн мусора. Методика «Чистых Игр» распространяется бесплатно.
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