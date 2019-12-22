Депутаты Петербурга подтвердили безопасность перевозки «урановых хвостов» через порт города

Ранее, 20 декабря, владелец судна Владислав Овсянников ответил на опасения петербуржцев, экологов и активистов по всей стране, которые протестуют против ввоза опасных грузов в Россию — посоветовав «не соваться в это дело».

Напомним, в конце ноября в Петербурге провели протестные акции, связанные с ввозом из Германии в Россию обедненного гексафторида урана. В Кронштадт 600 тонн так называемых урановых «хвостов» доставили на судне «Михаил Дудин» 26 ноября. Утром 28 ноября корабль прибыл в морской порт Петербурга и ошвартовался на причале в 500 метрах от жилых домов на Канонерском острове. Против ввоза урановых «хвостов» выступило более 42 тысяч человек по всей стране. А российское отделение Greenpeace даже «подарило» петербуржцам бочки с радиоактивными отходами, выразив тем самым протест против ввоза опасного груза.



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