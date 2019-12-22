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Депутаты Петербурга подтвердили безопасность перевозки «урановых хвостов» через порт города

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга заявили, что транспортировка «урановых хвостов» из Германии для «Росатома» через Большой порт Санкт-Петербурга соответствует всем требованиям безопасности, а превышения радиационного фона не обнаружено, пишет ТАСС.

Они лично проверили радиационный фон при помощи сертифицированных дозиметров. «Измерили специалисты радиационный фон непосредственно на контейнере в радиусе 5 м, и самое главное, мы убедились еще раз в безопасности перевозки данных грузов. Фон рядом с контейнером на расстоянии чуть меньше метра – в восемь раз меньше, чем у Медного всадника», – сообщила председатель постоянной комиссии по экологии и природопользованию Мария Щербакова. Радиационный фон составил 0,2 микрозиверта в час.

При этом Борис Вишневский отметил, что это не показатель безопасности данного груза. «От внештатных ситуаций при транспортировке никто не застрахован. Кроме того, представляет опасность долговременное хранение этих отходов», — дополнил депутат.

Ранее,  20 декабря, владелец судна Владислав Овсянников ответил на опасения петербуржцев, экологов и активистов по всей стране, которые протестуют против ввоза опасных грузов в Россию — посоветовав «не соваться в это дело».

Напомним, в конце ноября в Петербурге провели протестные акции, связанные с ввозом из Германии в Россию обедненного гексафторида урана. В Кронштадт 600 тонн так называемых урановых «хвостов» доставили на судне «Михаил Дудин» 26 ноября. Утром 28 ноября корабль прибыл в морской порт Петербурга и ошвартовался на причале в 500 метрах от жилых домов на Канонерском острове. Против ввоза урановых «хвостов» выступило более 42 тысяч человек по всей стране. А российское отделение Greenpeace даже «подарило» петербуржцам бочки с радиоактивными отходами, выразив тем самым протест против ввоза опасного груза. 


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Сабина Алиева,
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