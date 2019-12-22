Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга заявили, что транспортировка «урановых хвостов» из Германии для «Росатома» через Большой порт Санкт-Петербурга соответствует всем требованиям безопасности, а превышения радиационного фона не обнаружено, пишет ТАСС.
Депутаты Петербурга подтвердили безопасность перевозки «урановых хвостов» через порт города
Они лично проверили радиационный фон при помощи сертифицированных дозиметров. «Измерили специалисты радиационный фон непосредственно на контейнере в радиусе 5 м, и самое главное, мы убедились еще раз в безопасности перевозки данных грузов. Фон рядом с контейнером на расстоянии чуть меньше метра – в восемь раз меньше, чем у Медного всадника», – сообщила председатель постоянной комиссии по экологии и природопользованию Мария Щербакова. Радиационный фон составил 0,2 микрозиверта в час.
При этом Борис Вишневский отметил, что это не показатель безопасности данного груза. «От внештатных ситуаций при транспортировке никто не застрахован. Кроме того, представляет опасность долговременное хранение этих отходов», — дополнил депутат.
Ранее, 20 декабря, владелец судна Владислав Овсянников ответил на опасения петербуржцев, экологов и активистов по всей стране, которые протестуют против ввоза опасных грузов в Россию — посоветовав «не соваться в это дело».
Напомним, в конце ноября в Петербурге провели протестные акции, связанные с ввозом из Германии в Россию обедненного гексафторида урана. В Кронштадт 600 тонн так называемых урановых «хвостов» доставили на судне «Михаил Дудин» 26 ноября. Утром 28 ноября корабль прибыл в морской порт Петербурга и ошвартовался на причале в 500 метрах от жилых домов на Канонерском острове. Против ввоза урановых «хвостов» выступило более 42 тысяч человек по всей стране. А российское отделение Greenpeace даже «подарило» петербуржцам бочки с радиоактивными отходами, выразив тем самым протест против ввоза опасного груза.
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