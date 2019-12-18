Ранее к утилизации относили только повторное использование отходов (рециклинг), возврат товаров в производство (регенерация) и извлечение и повторное использование полезных компонентов отходов (рекуперация). Теперь сжигание мусора на заводах также приравнивается к утилизации — «в качестве возобновляемого источника энергии». До принятия закона сжигание отходов считалось «обезвреживанием» и требовало больше экологических разрешений.

Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин напоминает, что захоронение отходов, в отличии от сжигания, несет большие риски для следующих поколений. «Этими поправками мы с вами фактически вносим ограничения сжигания тех фракций, которые можно пустить во вторичную переработку, это важнейший момент, он ключевой. Если мы хотим дальше заниматься захоронением хвостов так называемых, то мы с вами заложим для будущих поколений «бомбу», с которой они рано или поздно столкнутся, может это и горькая таблетка, но мы должны ее принять», — приводит «Интерфакс» его слова.

Против принятия закона активно выступали жители страны и экологи. В частности, в российском отделении Greenpeace сжигание отходов называли крайней мерой, когда «другие варианты общения с отходами почему-то не подходят», и отмечали, что принятие поправок «поможет финансировать строительство очень дорогих мусоросжигательных заводов». Также экологами был запущен сервис отправки писем в комитет Госдумы по экологии с просьбой не поддерживать принятие закона — за 2 недели их было отправлено около 50 тысяч, они продолжают поступать.

«Депутаты проигнорировали мнение почти 50 000 россиян, требующих не принимать поправки, которые только усугубят мусорный кризис в стране. Но это не значит, что все пропало. Мы продолжим добиваться, чтобы производители переходили на перерабатываемую упаковку и многооборотную тару, чтобы в России появился план по сокращению одноразового пластика и развивалось компостирование пищевых отходов. Мы сделаем так, чтобы сжигать в МСЗ было нечего», — говорят в Greenpeace. Для этого экологи запустили сбор подписей под петицией с требованием принять закон, позволяющий ограничить оборот одноразового пластика.