Greenpeace «подарили» петербуржцам бочки с радиоактивными отходами. Это акция против ввоза в Россию урановых «хвостов»

Судно «Михаил Дудин» доставило из Германии в Россию первую партию урановых «хвостов» в конце ноября. 600 тонн обедненного гексафторида урана прибыли в Петербург для дальнейшей транспортировки в Свердловскую область на Уральский электрохимический комбинат, где находится единственная установка по переработке данного вида отходов в топливо для атомных электростанций.

Как пишут экологи Greenpeace, новая партия «урановых хвостов» прибудет в Петербург уже на этой неделе, затем опасный груз отправят поездом в Новоуральск. Они указывают на то, что, согласно Концепции безопасного обращения с обедненным гексафторидом урана, накопление радиоактивных отходов должно было прекратиться в 2010 году, однако новый проект оперирует уже другими цифрами — 2024-2027.