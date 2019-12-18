Российское отделение Greenpeace «поздравило» петербуржцев с наступающим новым годом и подарило горожанам бочки с радиоактивными отходами. Черно-желтая инсталляция появилась возле Гостиного двора, где уже установлено праздничное украшение — елка и гигантский Дед Мороз. Таким образом экологи протестуют против ввоза в Россию обедненного гексафторида урана — урановых «хвостов».
Greenpeace «подарили» петербуржцам бочки с радиоактивными отходами. Это акция против ввоза в Россию урановых «хвостов»
Судно «Михаил Дудин» доставило из Германии в Россию первую партию урановых «хвостов» в конце ноября. 600 тонн обедненного гексафторида урана прибыли в Петербург для дальнейшей транспортировки в Свердловскую область на Уральский электрохимический комбинат, где находится единственная установка по переработке данного вида отходов в топливо для атомных электростанций.
Как пишут экологи Greenpeace, новая партия «урановых хвостов» прибудет в Петербург уже на этой неделе, затем опасный груз отправят поездом в Новоуральск. Они указывают на то, что, согласно Концепции безопасного обращения с обедненным гексафторидом урана, накопление радиоактивных отходов должно было прекратиться в 2010 году, однако новый проект оперирует уже другими цифрами — 2024-2027.
Из заявления Greenpeace:
В России уже накоплено около 1 миллиона 200 тысяч тонн урановых «хвостов». Все они хранятся под открытым небом, и площадки складирования можно увидеть на спутниковых фотографиях Google maps, их количество продолжает расти.
В Концепции безопасного обращения с обедненным гексафторидом урана Минатома 2001 года было запланировано, что рост его количества прекратится в 2010 году. В новом проекте программы по безопасному обращению с обедненным гексафторидом урана госкорпорации «Росатом» указано, что прекращение роста количества урановых «хвостов» в России произойдет только в 2024-2027 годах.
Российское отделение Greenpeace требует от «Росатома» объяснить, почему госкорпорация не реализовала предыдущие планы.
Напомним, в конце ноября в Петербурге провели протестные акции, связанные с ввозом из Германии в Россию обедненного гексафторида урана. В Кронштадт 600 тонн так называемых урановых «хвостов» доставили на судне «Михаил Дудин» 26 ноября. Утром 28 ноября корабль прибыл в морской порт Петербурга и ошвартовался на причале в 500 метрах от жилых домов на Канонерском острове. Против ввоза урановых «хвостов» выступило более 42 тысяч человек по всей стране.
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