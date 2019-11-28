В Петербурге проходят протестные акции, связанные с ввозом из Германии в Россию обедненного гексафторида урана. В Кронштадт 600 тонн так называемых «урановых хвостов» доставили на судне «Михаил Дудин» 26 ноября — сегодня утром, 28 ноября, корабль прибыл в морской порт Петербурга.
В Петербурге протестуют против ввоза в город «урановых хвостов». Их хранят в 500 метрах от жилых домов
-
Одиночные пикеты в Петербурге. Здесь и далее фото: Greenpeace
Корабль «Максим Дудин» ошвартовался на причале №40 в морском порту Петербурга в 5 часов утра 28 ноября — в 500 метрах от жилых домов на Канонерском острове. По данным экологов, на борту находятся 80 контейнеров с «урановыми хвостами». Их отправят в Свердловскую область на Уральский электрохимический комбинат, где находится единственная установка по переработке данного вида отходов в топливо для атомных электростанций.
Экологи называют транспортировку «урановых хвостов» опасной для окружающей среды. «Это радиоактивное и токсичное вещество, от которого многие страны стремятся избавиться. Объем таких веществ в нашей стране уже очень велик, хранить их рискованно, и ввоз новых партий из-за рубежа только усугубляет ситуацию. Россия — не свалка», — отмечают в Greenpeace.
Против ввоза «урановых хвостов» выступило более 42 тысяч человек по всей стране. Российское отделение Greenpeace призывает проводить одиночные пикеты и всячески привлекать внимание к проблеме — например, публиковать фотографии с плакатом против ввоза с хештегом #НетУрановымХвостам.
Также экологи запустили сбор подписей под петицией к властям Германии и России, энергетическим концернам RWE, E.ON и «Росатому» с требованием прекратить ввоз в Россию побочных продуктов обогащения урана.
Владислав Овсянников, владелец компании «Аспол Балтик», которой принадлежит судно «Михал Дудин», подтвердил, что «урановые хвосты» доставляют в Петербург уже не первый раз — по контракту с «Росатомом». «Это не большая тайна, но специфика груза такая, что болтать не хочется. Шум политический. И у «зеленых» претензии не к перевозке, а к самому ввозу гексафторила урана в Россию. Но наши заводы умеют его превращать в востребованный материал, который опять можно продать за границу», — сказал он.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.