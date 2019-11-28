Против ввоза «урановых хвостов» выступило более 42 тысяч человек по всей стране. Российское отделение Greenpeace призывает проводить одиночные пикеты и всячески привлекать внимание к проблеме — например, публиковать фотографии с плакатом против ввоза с хештегом #НетУрановымХвостам.

Также экологи запустили сбор подписей под петицией к властям Германии и России, энергетическим концернам RWE, E.ON и «Росатому» с требованием прекратить ввоз в Россию побочных продуктов обогащения урана.

Владислав Овсянников, владелец компании «Аспол Балтик», которой принадлежит судно «Михал Дудин», подтвердил, что «урановые хвосты» доставляют в Петербург уже не первый раз — по контракту с «Росатомом». «Это не большая тайна, но специфика груза такая, что болтать не хочется. Шум политический. И у «зеленых» претензии не к перевозке, а к самому ввозу гексафторила урана в Россию. Но наши заводы умеют его превращать в востребованный материал, который опять можно продать за границу», — сказал он.