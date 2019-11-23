В Петербурге открылась группа психологической поддержки для людей с климатической тревожностью

Группу поддержки открыли психологи петербургского центра «Абажур», проводящие психотерапевтические группы и индивидуальные консультации. «Количество людей, которые обращаются к психологам с такой проблемой, растет во всем мире. Люди начинают тревожиться из-за своего будущего, не находя решений, как они могут на него повлиять. Для нас это тема близка, и мы не понаслышке знаем, что это за тревожность и куда она может привести человека», — рассказывают психологи, отмечая, что подобные группы активно практикуют в других странах мира.

Встречи будут проходить один раз в неделю — первая состоится уже в это воскресенье, 24 ноября, в пространстве благотворительного кафе «Добродомик» на Детской улице, 17. Участие в группе за пожертвования — записаться можно по ссылке. Присоединиться к участию в ходе работы будет невозможно, однако в случае необходимости центр готов организовать параллельные группы.