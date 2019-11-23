В Петербурге открылась группа поддержки для людей с климатической тревожностью. По словам ее организаторов, количество тех, кто обеспокоен данной проблемой, растет во всем мире — жители Земли переживают за свое будущее и все чаще обращаются к психологам после того, как понимают, что не могут найти способ решить экологические проблемы.
В Петербурге открылась группа психологической поддержки для людей с климатической тревожностью
Климатическая тревожность, или эко-тревожность — термин, появившийся в психологии относительно недавно. Симптомы расстройства схожи с клинической тревожностью, но причины «рациональны и связаны с информацией о последствиях изменения климата». Как объясняют психологи, люди начинают тревожиться из-за своего будущего, потому что не могут найти способ на него повлиять.
Группу поддержки открыли психологи петербургского центра «Абажур», проводящие психотерапевтические группы и индивидуальные консультации. «Количество людей, которые обращаются к психологам с такой проблемой, растет во всем мире. Люди начинают тревожиться из-за своего будущего, не находя решений, как они могут на него повлиять. Для нас это тема близка, и мы не понаслышке знаем, что это за тревожность и куда она может привести человека», — рассказывают психологи, отмечая, что подобные группы активно практикуют в других странах мира.
Встречи будут проходить один раз в неделю — первая состоится уже в это воскресенье, 24 ноября, в пространстве благотворительного кафе «Добродомик» на Детской улице, 17. Участие в группе за пожертвования — записаться можно по ссылке. Присоединиться к участию в ходе работы будет невозможно, однако в случае необходимости центр готов организовать параллельные группы.
Напомним, 11 тысяч ученых и экологов выступили с обращением и докладом, в котором объявляют климатическую чрезвычайную ситуацию на Земле. Ранее члены межправительственной группы экспертов по изменению климата IPCC заявили, что уже к 2100 году 80% альпийских ледников могут растаять. Такие последствия связаны с выбросами парниковых газов в атмосферу, которые ведут к повышению температуры. Если объем выбросов парниковых газов в атмосферу не перестанет расти, уровень моря увеличится в среднем на 84 сантиметра уже к 2100 году.
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