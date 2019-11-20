Проект реконструкции СКК предполагает создание многофункционального спортивно-культурного комплекса с ледовой ареной, которая будет соответствовать современным технологиям строительства. На главной арене обновленной площадки смогут одновременно находится более 20 тысяч зрителей, на малой — не менее 300. Возле СКК планируют разбить парк отдыха с современным игровым комплексом и возможностью проведения массовых мероприятий.

«Новый современный спорткомплекс будет соответствовать высоким международным требованиям Континентальной хоккейной лиги и Международной федерации хоккея на льду к объектам для проведения мировых первенств. Первым масштабным спортивным мероприятием на новой арене станет Чемпионат мира по хоккею в 2023 году», — добавляют в Смольном.