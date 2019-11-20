Комитет по инвестициям Санкт-Петербурга объявил итоги приема заявок на конкурс по реконструкции спортивно-концертного комплекса «Петербургский». Единственной компанией, подавшей заявку, стала ООО «СКА-Арена». В случае соответствия заявки требованиям конкурсной документации, компания проведет реконструкцию комплекса.
Смольный подвел итоги конкурса на реконструкцию СКК «Петербургский». Единственная заявка — от «СКА-Арена»
Проект реконструкции СКК предполагает создание многофункционального спортивно-культурного комплекса с ледовой ареной, которая будет соответствовать современным технологиям строительства. На главной арене обновленной площадки смогут одновременно находится более 20 тысяч зрителей, на малой — не менее 300. Возле СКК планируют разбить парк отдыха с современным игровым комплексом и возможностью проведения массовых мероприятий.
«Новый современный спорткомплекс будет соответствовать высоким международным требованиям Континентальной хоккейной лиги и Международной федерации хоккея на льду к объектам для проведения мировых первенств. Первым масштабным спортивным мероприятием на новой арене станет Чемпионат мира по хоккею в 2023 году», — добавляют в Смольном.
Напомним, к Чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Петербурге в 2023 году, СКК «Петербургский» планируют кардинально перестроить. Габариты существующей арены не позволяют вместить чашу на 21 тысячу зрителей — именно такое требование предъявляют заказчики. На его месте может появиться новая площадка высотой 45 метров, которая сможет вместить до 21,5 тысячи зрителей.
Позже СКК предложили присвоить статус объекта культурного наследия России. Предложение направили в КГИОП. Однако градостроительный совет все-таки согласился снести комплекс для строительства нового. Против активно выступают горожане — они написали открытое письмо в адрес правительства города с требованием не сносить спортивный комплекс и признать его объектом культурного наследия. Активистка даже пыталась признать незаконным отказ КГИОП внести здание в список объектов охраны, однако решение не удалось оспорить в суде.
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