В Смольном объясняют необходимость повышения стоимости проезда отменой субсидирования поездок туристов — так как именно гости Петербурга составляют значительную часть пассажиров, оплачивающих проезд наличными. По подсчетам властей, на средства, которые поступят за счет реализации разовых билетов, можно будет дополнительно закупить порядка 50 автобусов. «На деньги, которые туристы заплатят за проезд, город сможет пополнить парк общественного транспорта. Поездки большинства петербуржцев город продолжит субсидировать», — добавил Беглов.

Последний раз увеличение стоимости проезда в общественном транспорте Петербурга происходило в 2017 году. С 1 января стоимость жетона возросла с 35 до 45 рублей, а билеты на проезд в наземном транспорте — с 30 до 40 рублей. В 2018 году перевозчики также планировали поднять стоимость на 2 рубля, однако в декабре 2019 года Смольный принял решение сохранить прежние тарифы.

Напомним, ранее Смольный утвердил новые тарифы проезда в общественном транспорте Петербурга. С 1 января 2020 года разовый билет на проезд в наземном транспорте подорожает на 10 рублей. В августе Смольный планировал увеличить стоимость проезда в общественном транспорте Петербурга в среднем на 2-3 рубля. В начале октября плановая стоимость проезда увеличилась уже на как минимум 5 рублей и выше, а позже власти Петербурга заявили о возможном повышении стоимости проезда по «Подорожнику» на 8%.