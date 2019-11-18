Жители Дома Бака на Кирочной улице, 24 создали Автономную некоммерческую организацию сохранения, реставрации и популяризации объекта культурного наследия «Дом Бака». Теперь сделать пожертвования можно на сайте через специальную форму — там же можно ознакомиться с деятельностью организации.
Жители Дома Бака на Кирочной создали некоммерческую организацию по сохранению наследия здания
Целью Автономной некоммерческой организации «Дом Бака» является оказание услуг по «сохранению, восстановлению, реставрации, поддержанию в надлежащем состоянии, охране, популяризации и привлечению внимания общественности к дома как объекту культурного наследия регионального значения Петербурга». Для этого члены организации — в основном это собственники Дома Бака — организуют в том числе экскурсии по зданию, встречи, конференции, выставки и концерты, а также самостоятельно ищут подрядчиков и специалистов на проведение экспертиз по сохранению и восстановлению интерьеров дома.
Пожертвовать средства на реставрацию Дома Бака можно через специальную форму на сайте организации. Полученные деньги будут направлены на реставрацию дома, работу гидов и консьержей, а также оплату юридических консультаций — они часто требуются жителям дома при взаимодействии с жилищными службами.
«С момента появления идеи до ее реализации прошел год. В июле АНО «Дом Бака» была официально зарегистрирована, жители дома на общем собрании поддержали инициативу. По задумке, «акционером» АНО может стать каждый собственник в доме, он сможет принимать участие в принятии решений и в выборе целей для использования средств. Средства, собранные путем пожертвований, жильцы намерены тратить на реставрацию своего дома, работу гидов-консьержей и оплату юридических консультаций, которые часто требуются жителям при взаимодействии с жилищными службами», — говорят жители Дома Бака.
Доходный дом Юлиана Борисовича Бака возведен в 1904-1905 годах по проекту архитектора Бориса Гиршовича в стиле модерн. Фасад выполнен в элементами рококо, цоколь до второго этажа облицован розовой гранитной «шубой». Парадные с широкими мраморными лестницами были украшены витражами фирмы «М.Франк и К» — с рисунками в стиле рококо. С 1930 по 1041 год в доме жил литератор, друг поэта Сергея Есенина Анатолий Мариенгоф, а также его жена Анна Никритина — актриса БДТ.
Дом Бака регулярно появляется в новостях благодаря жильцам: они создали паблик, посвященный истории здания. В прошлом году благодаря фото в соцсетях были найдены пропавшие 10 лет назад резные двери дома. Тогда же при ремонте здесь нашли старинную бутылку коньяка и журналы 1910 года, а позже старинный люк, ведущий в «тайную комнату», где среди прочего были найдены деловые бумаги, газеты и календарные листы от 5 августа 1918 года, даже уцелевшие пачки папирос высшего сорта №2 «Гаванеры». Также обитатели исторического здания объединились, чтобы сделать серию табличек в характерном для особняка стиле. А каждый год здесь проходит акция «Отмоем дом Бака», в этом году для убирающихся жильцов и волонтеров прямо в парадной спел хор.
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