Пожертвовать средства на реставрацию Дома Бака можно через специальную форму на сайте организации. Полученные деньги будут направлены на реставрацию дома, работу гидов и консьержей, а также оплату юридических консультаций — они часто требуются жителям дома при взаимодействии с жилищными службами.

«С момента появления идеи до ее реализации прошел год. В июле АНО «Дом Бака» была официально зарегистрирована, жители дома на общем собрании поддержали инициативу. По задумке, «акционером» АНО может стать каждый собственник в доме, он сможет принимать участие в принятии решений и в выборе целей для использования средств. Средства, собранные путем пожертвований, жильцы намерены тратить на реставрацию своего дома, работу гидов-консьержей и оплату юридических консультаций, которые часто требуются жителям при взаимодействии с жилищными службами», — говорят жители Дома Бака.