«В среду, четверг и пятницу постоянно дожди временами разной интенсивности, но постоянно наблюдающиеся. С середины недели температура начнет повышаться. В среду +7…+9, в четверг +8…+10 — на уровне тех рекордов, которые мы недавно перекрыли. Может, и еще перекроют, если массы южные вынесет», — рассказал Колесов в эфире 78.ru.

По информации ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», завтра, 13 ноября, в Петербурге преимущественно облачно. Ночью без осадков, утром и днем ожидаются небольшие дожди. В ночное время на термометрах от +1 до +3 градусов, утром и днем — от 5 до 7 со знаком «плюс».

В четверг, 14 ноября, в ночное время осадков не ожидается — небольшие дожди пройдут утром и днем. Температура воздуха ночью от +5 до +7, днем — от +8 до +10 градусов. В пятницу, 15 ноября, временами небольшой дождь, в температура воздуха в течение суток — от 5 до 7 градусов выше нуля.

Напомним, на минувших выходных, 9 и 10 ноября, в Петербург пришло потепление. И если в субботу в городе было не выше 5 градусов тепла, то воскресенье побило все рекорды — в 15:00 температура воздуха составила +9,6 градусов. Как отметил специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус, это на 0,1 градуса выше, чем было 80 лет назад. От внезапно наступившей «весны» на деревьях в Ленобласти даже набухли почки. В середине ноября!

Ранее главный синоптик Петербурга рассказал, когда горожанам стоит начинать готовиться к наступлению зимы. А еще выпавший в октябре снег — не аномалия, а «вполне нормальное явление». Также в Гидрометцентре заявили, что 2019 год может стать самым теплым в истории России. И на это есть все шансы! Ранее синоптики пообещали не только теплый ноябрь, но и «розовую» зиму – так синоптики неформально называют погодные условия около или выше климатической нормы