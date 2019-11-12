29 лет назад петербуржец оставил записку с поздравлением для своей дочери в горах Якутии. Она получила его через соцсети

О находке 27 августа рассказала альпинистка Мила Еремеева — она обнаружила записку во время подъема на вершину Муус Хайа, которая находится на высоте 2959 метров. Как объяснила Еремеева, подобные записки — почти традиция для альпинистов. Обычно группа, поднявшаяся на гору, оставляют послание, которое затем заменяет следующая группа. Однако автор данного поздравления попросил не снимать его — и эту просьбу выполняли почти 30 лет.

«Свое восхождение на гору Мус Хая посвящаю Дню Рождения своей дочери Цветковой Ани. Желаю тебе, Анютка, крепкого здоровья, счастья и быть может ты будешь здесь когда-нибудь и найдешь записку своего папы. 9.08.1990 г. Город Ленинград», — гласит записка. О поздравлении 11 ноября написала «Фонтанка» с просьбой сообщить, если кто-то знает Анну или ее отца. Спустя сутки девушка сама вышла на связь.

«Раньше я думала, такое бывает только в кино, но нет — чудеса случаются и в реальной жизни! И хоть тебя уже и нет 10 лет с нами — спасибо, папа», — говорит Анна. По ее словам, она до сих пор живет в Петербурге, а о письме узнала от сына знакомого ее отца, который был в то время в Якутии.

Напомним, в августе на Аляске нашли запечатанную бутылку с посланием. Внутри оказалось письмо на русском языке, датированное 20 июня 1969 года. Его автор, пожелавший остаться неизвестным, передает сердечный привет сослуживцам плавбазы «Сулак», а также желает нашедшему послание долгих лет жизни и просит сообщить о находе во Владивосток. А в июне петербуржец узнал свою записку с желанием (сбывшимся!). Он оставил ее в грифоне Банковского моста 7 лет назад.