Как инвестор ресторанов Duoband Сергей Лимонов начал коллекционировать петербургское искусство

До базового уровня профессионального коллекционера мне придется расти еще много лет. Свою коллекцию я пополняю каждый месяц, график покупок расписан на полгода. Бывают незапланированные приобретения на ярмарках и выставках. Признаюсь, что мои бюджеты в этом отношении трещат — я трачу больше, чем рационально могу себе позволить. Делаю это сознательно. Во-первых, чтобы быстрее «прокачать» вкус, а во-вторых — избежать покупки материальных вещей, которые на самом деле мне не нужны. Банально, но богатые люди не жалеют на смертном одре о недостаточно длинной яхте. Пройдя уровень роллс-ройсов, вилл, роскошных курортов и золотых унитазов, люди начинают заниматься благотворительностью, а кто-то собирает живопись. Я решил, что можно начать коллекционировать до обретения первого джипа, а тем более джета. Инвестиционный потенциал современного российского искусства сомнителен, поэтому коллекционирование для меня — это в первую очередь тяга к красоте, жизнь вне материального мира. Хотя присутствует и темная сторона коллекционирования — своеобразная наркомания, вещизм и шопоголизм. Об этом мало говорят, но то, что коллекционеры должны всегда носить справку от доктора, — факт!