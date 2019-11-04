Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, что в город придут холода не раньше третьей декады ноября. При этом зима будет похожа на предыдущую, пишет издание «Санкт-Петербургские ведомости».
Главный синоптик Петербурга заявил, что зима в городе наступит не раньше третьей декады ноября
Причитать «зима близко» еще не стоит. Как отметил синоптик, в Петербурге ожидается потепление. По его словам, температура воздуха повысится и пойдут дожди, а снег в скором времени растает. Александр Колесов также сообщил, какой будет зима: температура воздуха ожидается близкой к норме с положительной аномалией, а морозы наступят лишь в январе. Осадков синоптик пока что не обещал.
Кроме того, по словам Колесова, выпавший в октябре снег – не аномалия, а «вполне нормальное явление». Значения температуры воздуха в этом месяце приблизились к экстремальным, но не установили рекордов. В октябре в городе выпал 151% ежемесячной нормы осадков.
Напомним, в Гидрометцентре заявили, что 2019 год может стать самым теплым в истории России. Как сообщает Вильфанд, синоптики рассчитали, что лето 2019 года стало самым жарким на Северном полушарии Земли за всю историю регулярных наблюдений, а именно с 1891 года. Сентябрь также отличился рекордной теплой погодой. Согласно последним расчетам, октябрь тоже оказался самым теплым месяцем за всю историю наблюдений. «Теперь от ноября и декабря зависит, станет ли 2019 год самым теплым в истории», – подметил он.
Судя по всему, у 2019 года есть все шансы установить новый рекорд в России. Ранее синоптики пообещали не только теплый ноябрь (как минимум на один градус выше нормы), но и «розовую» зиму – так синоптики неформально называют погодные условия около или выше климатической нормы.
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