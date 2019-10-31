СМИ: третий магазин IKEA в Петербурге откроется в 2020 году

Как рассказал «Интерфаксу» генеральный директор IKEA в России Понтус Эрнтелл, план по открытию нового, третьего по счету магазина в Петербурге у компании есть, однако необходимых для его реализации согласований пока не получено. Также не раскрывается формат будущего магазина — это может быть как дизайн-студия, так и магазин городского формата, запуск которых IKEA в настоящее время тестирует в Москве.

Напомним, ранее стало известно, что в Петербурге появится третий шоппинг-молл «Мега». Он расположится неподалеку от Петергофа, между Красносельским шоссе и КАД, и получит название «Мега Новоселье». Магазин IKEA будет максимально интегрирован в шоппинг-молл, который представит собой двухуровневый комплекс площадью 48 тысяч квадратных метров и объединит корнеры международных брендов, российские федеральные сети, стартапы молодых дизайнеров и многозальный кинотеатр.

IKEA в Петербурге начнет принимать старую мебель. Ее переработают или отдадут нуждающимся. Ранее IKEA представила коллекцию роботизированной мебели для маленьких помещений Rognan. Компания также запустила проект «Квартиротека» — бесплатную библиотеку дизайн-проектом квартир в типовых домах. Ранее стало известно, что новый магазин IKEA появится в Петербурге в 2020 году. А в феврале в Петербург из Москвы приехал поезд, в составе которого был вагон, полностью оформленный в стиле IKEA.

В марте IKEA разработала аксессуары к своей мебели для людей с инвалидностью и выпустила видеоинструкции по использованию этих устройств. Вирджил Абло, Крейг Грин и другие мировые дизайнеры создали ковры (да-да!) для IKEA. А еще IKEA создала коллекцию для сериальных фанатов — они представили дизайн-проекты культовых в поп-культуре сериалов. Д'оу! Теперь можно лежать на диване, как Гомер!