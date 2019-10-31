О проведении работ рассказали активисты движения «Двери с помоек». «На доме восстанавливают лепнину. Внахлест. Она такая легкая, что ее могут держать просто в одной руке. Это реально пенопластовая лепнина, и она будет на фасаде домов», — поделились в историях своего Instagram-аккаунта активисты.

В администрации Васильевского острова рассказали, что жалоб на проведение реставрации при помощи пенопласта не получали, однако обещали проверить ход работ.

По данным сайта CityWalls, на Среднем проспекте Васильевского острова, 19 располагается безымянный доходный дом, возведенный в 1873 году по проекту архитектора Павла Карловича Нотбека. В 1970-х годах в здании располагалось два магазина «Ленкультторга».

Напомним, в ноябре 2018 года лепнину дома на Петроградской восстановили с помощью монтажной пены и цемента. В марте 2019 года на фасаде Дома сотрудников Ботсада на Петроградской после реставрации появились трещины и «не те грифоны». Фасад театра «Буфф» прикрыли листами бумаги в цвет гранитной плитки, которой облицован цокольный этаж — для «более-менее эстетичного вида» здания в ожидании ремонта. А «дом-утюг» на Боровой улице утратил свой «плоский» эффект из-за новостройки.