«Санкт-Петербург сегодня окажется под влиянием небольшого гребня с запада. Погода облачная с прояснениями, местами пройдет кратковременный снег. На дорогах и тротуарах образуется гололедица, а температурный фон будет на 4-5 градусов ниже климатической нормы», — пишет ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

По сообщению ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», сегодня в Петербурге облачная с прояснением погода, днем преимущественно без осадков. Днем температура воздуха составит от 0 до 2 градусов со знаком «плюс».

Завтра, 31 октября, в городе облачная с прояснением погода, ночью преимущественно без осадков. Небольшие ожидаются во второй половине дня — в виде мокрого снега и дождя. Ночью столбик термометра опустится до -4 градусов, в окрестностях местами до -8. Днем воздух прогреется от 2 до 4 градусов со знаком «плюс». На дорогах ночью и утром местами гололедица.

Напомним, в начале недели главный синоптик Петербурга Александр Колесов предрек снег и морозы в течение всей недели. В ночное время суток столбик термометра будет опускаться вплоть до 7 градусов ниже нуля, днем в городе — слабый плюс. А первый настоящий снегопад пришел в город в ночь на вторник, 29 октября. «Собака.ru» собрала фоторепортаж — посмотрите на то, как это было. И пока город окутывало снежным покровом, фонтаны продолжали свою работу (сегодня последний день, когда можно увидеть!).