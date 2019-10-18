«Неофициально» памятник Гранину появится на проспекте до конца октября, как и планировалось ранее — об этом «Петербургскому дневнику» рассказал автор монумента, скульптор Евгений Бурков. Сейчас фигура писателя находится на отливке, а территория рядом с библиотекой имени Гранина на Дальневосточном проспекте готовится к установке бронзовой фигуры.

Памятник, который появится на Дальневосточном проспекте, 6, будет представлять собой композицию из бронзовой скульптуры и гранитного фона позади нее, на котором выведут имя писателя, а также книги. Монументальная часть практически не претерпела изменений, а вот детали предстанут перед петербуржцами в иной форме — пиджак писателя «расстегнули», а книге в его руке придали другую форму.

Даниил Гранин — советский и российский писатель, киносценарист, общественный деятель. Основная тема произведений Гранина — реализм и поэзия научно-технического творчества, борьба между ищущими, принципиальными учёными и бюрократами. Лауреат госпремии СССР, герой социалистического труда, почетный доктор Санкт-Петербургского гуманитарного университета, а также сотрудник редколлегии популярной в СССР Роман-газеты.