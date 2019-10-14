С сегодняшнего дня, 14 октября, на автодороге «Западный скоростной диаметр» начали работать камеры фиксирования нарушений скоростного режима. За несоблюдение правил дорожного движения водителей будут штрафовать.
На ЗСД начали работать камеры фиксирования нарушений скоростного режима
Ранее данные с видеокамер не поступали в Госавтоинспекцию — теперь все нарушения будут фиксироваться в автоматическом режиме и передаваться в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД. Максимально допустимая скорость движения по ЗСД устанавливается дорожными знаками 5.1 «Автомагистраль» (110 километров в час) и 3.24 «Ограничение максимальной скорости» (90 километров в час).
Отмечается, что по ограничениям, вводимым дорожными знаками и отображаемыми на табло переменной информации, система автоматической фиксации не работает.
«Госавтоинспекция напоминает, что на автодорогах, обозначенных дорожным знаком 5.1 "Автомагистраль", легковым автомобилям разрешается движение со скоростью не более 110 км/ч; автобусам и грузовым автомобилям с разрешённой максимальной массой более 3,5 тонн — со скоростью не более 90 км/ч. Кроме того, транспортным средствам всех категорий запрещается превышать скорость, указанную на дорожном знаке 3.24 "Ограничение максимальной скорости"», — добавляют в ГИБДД.
Напомним, Главное управление Госавтоинспекции МВД России впервые опубликовало карту расположения всех камер фото и видеофиксации нарушений на российских дорогах. Проект запущен для того, информировать водителей, а также отмечается, что данные смогут помочь разработчикам карт. В 2019 году на трех перекрестках Петербурга нанесли дорожную разметку 1.26 — желтую и «вафельную». Знак такого рода активнее привлекает внимание водителей и способен сократить число конфликтных ситуаций на дорогах. А еще за состоянием водителей такси будет наблюдать специальная камера мониторинга усталости — по 68 точкам лица!
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