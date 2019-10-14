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На ЗСД начали работать камеры фиксирования нарушений скоростного режима

С сегодняшнего дня, 14 октября, на автодороге «Западный скоростной диаметр» начали работать камеры фиксирования нарушений скоростного режима. За несоблюдение правил дорожного движения водителей будут штрафовать.

Ранее данные с видеокамер не поступали в Госавтоинспекцию — теперь все нарушения будут фиксироваться в автоматическом режиме и передаваться в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД. Максимально допустимая скорость движения по ЗСД устанавливается дорожными знаками 5.1 «Автомагистраль» (110 километров в час) и 3.24 «Ограничение максимальной скорости» (90 километров в час). 

Отмечается, что по ограничениям, вводимым дорожными знаками и отображаемыми на табло переменной информации, система автоматической фиксации не работает.

«Госавтоинспекция напоминает, что на автодорогах, обозначенных дорожным знаком 5.1 "Автомагистраль", легковым автомобилям разрешается движение со скоростью не более 110 км/ч; автобусам и грузовым автомобилям с разрешённой максимальной массой более 3,5 тонн — со скоростью не более 90 км/ч. Кроме того, транспортным средствам всех категорий запрещается превышать скорость, указанную на дорожном знаке 3.24 "Ограничение максимальной скорости"», — добавляют в ГИБДД.

Напомним, Главное управление Госавтоинспекции МВД России впервые опубликовало карту расположения всех камер фото и видеофиксации нарушений на российских дорогах. Проект запущен для того, информировать водителей, а также отмечается, что данные смогут помочь разработчикам карт. В 2019 году на трех перекрестках Петербурга нанесли дорожную разметку 1.26 — желтую и «вафельную». Знак такого рода активнее привлекает внимание водителей и способен сократить число конфликтных ситуаций на дорогах. А еще за состоянием водителей такси будет наблюдать специальная камера мониторинга усталости — по 68 точкам лица!


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Дарья Гладких,
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