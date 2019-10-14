На ЗСД начали работать камеры фиксирования нарушений скоростного режима

Ранее данные с видеокамер не поступали в Госавтоинспекцию — теперь все нарушения будут фиксироваться в автоматическом режиме и передаваться в Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД. Максимально допустимая скорость движения по ЗСД устанавливается дорожными знаками 5.1 «Автомагистраль» (110 километров в час) и 3.24 «Ограничение максимальной скорости» (90 километров в час).

Отмечается, что по ограничениям, вводимым дорожными знаками и отображаемыми на табло переменной информации, система автоматической фиксации не работает.

«Госавтоинспекция напоминает, что на автодорогах, обозначенных дорожным знаком 5.1 "Автомагистраль", легковым автомобилям разрешается движение со скоростью не более 110 км/ч; автобусам и грузовым автомобилям с разрешённой максимальной массой более 3,5 тонн — со скоростью не более 90 км/ч. Кроме того, транспортным средствам всех категорий запрещается превышать скорость, указанную на дорожном знаке 3.24 "Ограничение максимальной скорости"», — добавляют в ГИБДД.