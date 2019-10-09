В подвале доходного дома Наумовой на Стремянной «углубляют помещение». Местные жители боятся обрушения

В середине сентября подвальное помещение, находящееся в городской собственности, закрыли на замок. Тогда жители дома «сами спилили замок и залезли внутрь» — по словам Фрейман, подвал был наполовину затоплен водой, в другой половине хранился различный хлам. «Есть версия, что это владелец соседнего подвала, склонный делать подкопы под несущими стенами, пустил туда знакомых. Ну и вообще напрягает, когда непонятно кто ходит и носит вещи в подвал твоего дома, а потом вешает на нем замок. Опять вызвали полицию. Она опять не приехала», — написала тогда она.

Помимо проблем с подвальным помещением Фрейман отмечает протечки в кровле здания — по ее словам, капитальный ремонт пройдет только в 2020 году. «То есть в этом году с потолка опять будет лить», — констатирует Фрейман. Зимой крыльцо парадной превращается в «ледяную гору». «И по ней на свой страх и риск продолжают ходить люди, в том числе моя мама, которой 73, и бабушка, которой 93», — добавляет она.

«Нина, боритесь, удачи! Желаю избегнуть участи моего дома по стремянной 15/3, он рухнул в 2002 году, тоже все долбили», — реагируют петербуржцы. Оказать помощь пообещал депутат ЗакСа Борис Вишневский.

Доходный дом В. А. Наумовой на Стремянной улице, 14 был построен в 1837 году по проекту архитектора Александра Пеля в стиле классицизм. В В 1920-х годах в одной из квартир дома располагалась редакция издательства «Радуга», выпускавшего детскую, научно-популярную и приключенческую литературу.