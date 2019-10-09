В подвале бывшего доходного дома Наумовой на Стремянной улице, 14 «углубляют помещение». Местные жители боятся обрушения — по их словам, работы проводят «в том числе под несущей стеной». «Дом может рухнуть, ведь что такое несущая стена, этот славный человек не понимает», — говорят они.
В подвале доходного дома Наумовой на Стремянной «углубляют помещение». Местные жители боятся обрушения
По словам жительницы дома Нины Фрейман, работы начались в 2018 году — тогда собственник подвального помещения занялся его углублением. Копали «в том числе и под несущей стеной», а в настоящий момент планируют разобрать какие-то древние ненужные бревнышки», заложенные в фундамент еще во время постройки здания в 1837 году.
«Мы обращались в Жилищную инспекцию, администрацию Центрального района, к вице-губеру, в прокуратуру, соседи писали в администрацию президента, но тщетно — все признают, что работы ведутся незаконно, «дело на контроле», «будут приняты меры». А собственник подвального помещения копает и копает. Дом может рухнуть, ведь что такое несущая стена, этот славный человек не понимает», — говорит Фрейман.
В середине сентября подвальное помещение, находящееся в городской собственности, закрыли на замок. Тогда жители дома «сами спилили замок и залезли внутрь» — по словам Фрейман, подвал был наполовину затоплен водой, в другой половине хранился различный хлам. «Есть версия, что это владелец соседнего подвала, склонный делать подкопы под несущими стенами, пустил туда знакомых. Ну и вообще напрягает, когда непонятно кто ходит и носит вещи в подвал твоего дома, а потом вешает на нем замок. Опять вызвали полицию. Она опять не приехала», — написала тогда она.
Помимо проблем с подвальным помещением Фрейман отмечает протечки в кровле здания — по ее словам, капитальный ремонт пройдет только в 2020 году. «То есть в этом году с потолка опять будет лить», — констатирует Фрейман. Зимой крыльцо парадной превращается в «ледяную гору». «И по ней на свой страх и риск продолжают ходить люди, в том числе моя мама, которой 73, и бабушка, которой 93», — добавляет она.
«Нина, боритесь, удачи! Желаю избегнуть участи моего дома по стремянной 15/3, он рухнул в 2002 году, тоже все долбили», — реагируют петербуржцы. Оказать помощь пообещал депутат ЗакСа Борис Вишневский.
Доходный дом В. А. Наумовой на Стремянной улице, 14 был построен в 1837 году по проекту архитектора Александра Пеля в стиле классицизм. В В 1920-х годах в одной из квартир дома располагалась редакция издательства «Радуга», выпускавшего детскую, научно-популярную и приключенческую литературу.
Напомним, с апреля в несущих стенах, на лестничных площадках и пролетах жилого дома №16 по улице Восстания начали появляться трещины. По мнению петербуржцев, проблемы начались после того, как один из жильцов начал проводить капитальный ремонт. Местные жители опасаются возникновения аварийной ситуации — дом, возведенный в 70-х годах 19 века, газофицирован, и новые трещины могут вызвать деформацию существующей трассировки. Однако комиссия по инспекции жилого дома заявила, что «аварийное состояние не наблюдается», с чем не согласны местные жители.
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