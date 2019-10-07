Пропавшая 31 декабря 2018 года в Петербурге школьница вернулась домой

14-летняя Арина ушла из дома на Коломяжском проспекте 31 декабря 2018 года. Родителям девушка сказала, что поздравит подругу и вернется. Вместе с собой школьница взяла свидетельство о рождении, российский паспорт и два заграничных: действующий и недействительный. Арину искали правоохранительные органы, волонтеры и неравнодушных граждане, однако поиски не увенчались успехом — Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

«Следователями совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Санкт-Петербургу проделан значительный объем следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление судьбы пропавшей без вести. СК обращался к жителям и гостям города, а также других регионов о предоставлении информации о пропавшей школьнице», — сообщают в пресс-службе Главного следственного управления.

Как объяснила девушка родителям, все это время она работала в различных заведениях общественного питания и снимала квартиру. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства «безвестного отсутствия» школьницы. «Будут изучены условия жизни ребенка в семье, а также причины ее ухода, приняты соответствующие меры реагирования», — говорят в пресс-службе ведомства.