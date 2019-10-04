«Второй университет России заслуживает бережного отношения»: сотрудники СПбГУ выступили против создания единого кампуса

1 октября администрация Санкт-Петербургского государственного университета представила концепцию единого кампуса — на территории не менее 150 гектаров в Пушкинском районе Петербурга. Против его создания выступили сотрудники и преподаватели СПбГУ — по их мнению, «второй университет России заслуживает бережного отношения».

Сотрудники СПбГУ указывают на необходимость сохранения исторических корпусов университета и их расширении — здания являются неотъемлемой частью СПбГУ и «колоссальным преимуществом, привлекающим хороших абитуриентов как из Петербурга, так и со всей страны, со всего мира». Они напомнили время 70-х годов XX века, когда часть подразделений тогда еще ЛГУ были перевезены в Петергоф — тогда «многие блестящие сотрудники и абитуриенты предпочли другие вузы города» из-за их большей транспортной доступности и по ряду семейных обстоятельств.

«Интересы сотрудников университета в презентации не упомянуты вовсе. Многие совмещают работу в университете с работой в научных институтах, музеях, в других местах, где требуются уникальные знания. Наконец, многие сотрудники — люди семейные, их мужья и жены зачастую также являются ценными специалистами и работают в Петербурге, их дети ходят в лучшие школы и кружки города. Для большинства людей бросить все это и многое другое, что связывает их с Петербургом, и переехать в Пушкинский район совершенно невозможно», — говорят авторы письма.

Авторы письма соглашаются с необходимостью решения территориальных и пространственных проблем, а также с нужной в оснащении. Однако они настаивают на необходимости развития университета в пределах Петербурга — недалеко от здания Двенадцати коллегий и в других частях Васильевского острова. «Конечно, это потребует более кропотливой работы, чем строительство в чистом поле, но второй университет России заслуживает бережного отношения», — говорят они.

В настоящий момент под открытым письмом подписались более 400 сотрудников и преподавателей СПбГУ. Также создана петиция с требованием сохранить факультеты в исторических зданиях в центре Петербурга. Она была создана еще в ноябре 2016 года студентами и выпускниками университета в адрес ректора Николая Кропачева — тогда стало известно о планах руководства учебного учреждения выставить на продажу исторические здания университета.