Правнук инженера Владимира Шухова предложил снести старые здания в историческом центре Петербурга
Председатель российского отделения Международной рабочей группы по документации и консервации зданий, президент фонда «Шуховская башня» и правнук знаменитого инженера Владимир Шухов предложил снести старые здания в историческом центре Петербурга. По его мнению город «разваливается, какой-то мертвый стал, умирает и портится» — решить проблему помогут только новые здания «из стекла и металла».
По словам Шухова, реставрировать исторические здания в Петербурге невыгодно — «чтобы инвестору отремонтировать такой дом, привести его в порядок, выполнив все требования законодательства по охране памятников, ему проще построить пять новых домов такого размера».
Решить проблему сможет только современная архитектура из стекла и металла. «Иногда взгляд со стороны значительно лучше, чем взгляд изнутри. Какой-то ужас, все какое-то грязное, пылью покрыто. Надо достаточно большой частью наследия, так называемого, пожертвовать. Снести», — рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург» правнук знаменитого инженера.
Сейчас в городе 9 000 памятников архитектуры, которые стоят на учете. Которые должны сохраняться, поддерживаться в надлежащем порядке. Эта цифра растет каждый день. А потом кто-то говорит: «А вот там у нас ещё что-то построено очень хорошее, надо сохранить». И уже не 9 000, а 10 000, а потом 15 000. Никто не готов в это вкладывать деньги. Бизнесу это не интересно. Вы скажете: «А мне так нравится, я петербуржец, я не дам ничего ломать». Давайте так жить. А тогда мы вам из бюджета денег не дадим. Вы вообще помрете здесь без Москвы, без московских денег. Это вопрос очень сложный. Сохранить, ради сохранить. Но это не правильно. В корне.
Напомним, к Чемпионату мира по хоккею, который пройдет в Петербурге в 2023 году, СКК «Петербургский» планируют кардинально перестроить. Габариты существующей арены не позволяют вместить чашу на 21 тысячу зрителей — именно такое требование предъявляют заказчики. На его месте может появиться новая площадка высотой 45 метров, которая сможет вместить до 21,5 тысячи зрителей. Позже СКК предложили присвоить статус объекта культурного наследия России. Предложение направили в КГИОП. Однако градостроительный совет все-таки согласился снести СКК «Петербургский» для строительства нового комплекса. Против активно выступают горожане — они написали открытое письмо в адрес правительства города с требованием не сносить спортивный комплекс и признать его объектом культурного наследия.
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