Правнук инженера Владимира Шухова предложил снести старые здания в историческом центре Петербурга

Председатель российского отделения Международной рабочей группы по документации и консервации зданий, президент фонда «Шуховская башня» и правнук знаменитого инженера Владимир Шухов предложил снести старые здания в историческом центре Петербурга. По его мнению город «разваливается, какой-то мертвый стал, умирает и портится» — решить проблему помогут только новые здания «из стекла и металла».

По словам Шухова, реставрировать исторические здания в Петербурге невыгодно — «чтобы инвестору отремонтировать такой дом, привести его в порядок, выполнив все требования законодательства по охране памятников, ему проще построить пять новых домов такого размера».

Решить проблему сможет только современная архитектура из стекла и металла. «Иногда взгляд со стороны значительно лучше, чем взгляд изнутри. Какой-то ужас, все какое-то грязное, пылью покрыто. Надо достаточно большой частью наследия, так называемого, пожертвовать. Снести», — рассказал в эфире телеканала «Санкт-Петербург» правнук знаменитого инженера.