Проливные дожди и порывистый ветер обоснуются в Петербурге до конца недели. Такая синоптическая ситуация определена влиянием атлантического циклона — холодный атмосферный фронт, связанный с ним, пройдет через все северо-западные регионы страны.

Сегодня, 1 октября, в Петербурге пройдут проливные дожди, ожидается сильный ветер до 22 метров в секунду. Из-за угрозы подъема воды закрыли городскую дамбу — уже сейчас уровень Невы поднялся на 45 сантиметров. Кроме того, для посещения закрыли восемь садов и парков Петербурга — Никольский, Таврический, Сан-Галли, сквер Старовойтовой, Овсянниковский сад, Екатерининский сквер, сквер у Казанского собора и Лопухинский сад.

К четвергу циклон уйдет на северо-восток, а с юго-запада на Петербург начнет надвигаться новый — он принесет новую порцию дождей и ветра. «Улучшения погоды ждать не стоит, небольшие «окна» погоды будут, а так атлантические циклоны будут «утюжить» регион до конца недели. Помимо этого, волна потепления сменится к выходным значимым похолоданием. На Русском Севере — от нуля до плюс пяти, в Ленинградской, Псковской, Новгородской областях — плюс 2-7 градусов максимум. Осадки будут переходить в большинстве регионов в смешанную фазу», — рассказал ТАСС специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.