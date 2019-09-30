Усадьбу Орловых-Денисовых в Коломягах выкупит у частных владельцев правительство Петербурга
Компания «БалтикСтрой», владеющая усадьбой Орловых-Денисовых в Коломягах с 2013 года, предложила Смольному выкупить памятник архитектуры. Частный владелец обратился с соответствующим предложением письмом — в свою очередь КГИОП «поддержал инициативу о передаче вышеуказанного объекта в собственность Санкт-Петербурга».
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Здесь и далее фото: citywalls.ru
О том, что Петербург готовится к выкупу усадьбы Орловых-Денисовых в Коломягах, сообщила руководитель петербургского отделения партии «Справедливая Россия» Мария Шишкина со ссылкой на председателя Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергея Макарова. Письмо с предложением было отправлено еще 16 августа на имя врио губернатора Петербурга Александра Беглова. «БалтикСтрой» предлагает передать разрушающийся памятник архитектуры в городскую собственность на основе коммерческой продажи. На данный момент инициативу поддержал КГИОП.
«Жители Коломяг давно добиваются именно этого решения. По их мнению, наиболее правильный вариант дальнейшего использования особняка — общественное пространство, сочетающее в себе культурный центр с библиотекой, небольшим концертным залом и музеем истории семьи, владевшей усадьбой на протяжении почти целого века. Надеюсь, что юридические и экономические обстоятельства не затормозят передачу ансамбля городу и уже в бюджете следующего года будут заложены средства на реставрацию усадьбы. Пока же разрушающееся здание усадьбы все еще нуждается в консервации», — говорит Шишкина.
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Усадьба Орловых-Денисовых в 2005 году
Усадьба Орловых-Денисовых была возведена в 1839-1841 годах по проекту архитектора Алексея Горностаева в стиле классицизм. Особняк стоит на возвышенности на улице Главная в Коломягах — во времена первых владельцев здание отличалось своим скромным, строгим и простым архитектурным обликом фасада одновременно с пышной отделкой парадных интерьеров. Утраты убранства происходили в годы советской власти — тогда в здании расположили склады, колхозные службы, сельский магазин и клуб, кинотеатр, общежитие для студентов, интернат детей-инвалидов. С середины 1960-х годов в отремонтированном особняке расположится интернат престарелых женщин.
Напомним, в начале сентября в петербургском районе Коломяги после капитального ремонта открылся парк усадьбы Орловых-Денисовых. Его благоустраивали два года — лечили более 100 деревьев, восстанавливали объемно-пространственную композицию и адаптировали для посещения людьми с ограниченными возможностями. Парк имеет статус памятника федерального значения — чтобы благоустроить зеленую территорию, специалисты прибегли к историческим документам. За два года в парке воссоздали ландшафтную композицию, восстановили газоны и дорожки, укрепили береговую линию Графского пруда и почистили водоем.
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