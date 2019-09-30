Усадьбу Орловых-Денисовых в Коломягах выкупит у частных владельцев правительство Петербурга

Компания «БалтикСтрой», владеющая усадьбой Орловых-Денисовых в Коломягах с 2013 года, предложила Смольному выкупить памятник архитектуры. Частный владелец обратился с соответствующим предложением письмом — в свою очередь КГИОП «поддержал инициативу о передаче вышеуказанного объекта в собственность Санкт-Петербурга».

О том, что Петербург готовится к выкупу усадьбы Орловых-Денисовых в Коломягах, сообщила руководитель петербургского отделения партии «Справедливая Россия» Мария Шишкина со ссылкой на председателя Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Сергея Макарова. Письмо с предложением было отправлено еще 16 августа на имя врио губернатора Петербурга Александра Беглова. «БалтикСтрой» предлагает передать разрушающийся памятник архитектуры в городскую собственность на основе коммерческой продажи. На данный момент инициативу поддержал КГИОП.

«Жители Коломяг давно добиваются именно этого решения. По их мнению, наиболее правильный вариант дальнейшего использования особняка — общественное пространство, сочетающее в себе культурный центр с библиотекой, небольшим концертным залом и музеем истории семьи, владевшей усадьбой на протяжении почти целого века. Надеюсь, что юридические и экономические обстоятельства не затормозят передачу ансамбля городу и уже в бюджете следующего года будут заложены средства на реставрацию усадьбы. Пока же разрушающееся здание усадьбы все еще нуждается в консервации», — говорит Шишкина.