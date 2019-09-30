Глазурованную плитку в парадной дома Кончиелова теперь охраняет КГИОП. Ранее ее отмыли от краски краеведы объединения «ГЭНГЪ»

Глазурованная плитка в парадной бывшего доходного дома Кончиелова на Исполкомской улице, 5 теперь охраняется КГИОПом. Ранее ее отмыли от краски разных цветов петербургские краеведы и волонтеры объединения «ГЭНГЪ» — по их словам , «было сложно, возвращались 3 раза, работали упорно».

Здесь и далее фото: @mettlachtile

В КГИОПе скорректировали предмет охраны дома Кончиелова и добавили к охраняющемуся декоративно-художественному оформлению интерьеров здания облицовку стен парадной глазурованной плиткой светло-зеленого цвета, а также исторические заполнения дверных проемов, ведущих в квартиры.

Исторические заполнения дверных проемов представляют собой контррельефные филенки, а также полихромную глазурованную плитку с изображениями рыб, кораллов, попугаев и плодовых деревьев. Всего в парадной дома Кончиелова сохранилось три таких двери.

Доходный дом Кончиелова на Исполкомской улице, 5 был возведен в 1910-1911 годах по проекту архитектора Константина Рошефора в стиле модерн.