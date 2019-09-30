Глазурованную плитку в парадной дома Кончиелова теперь охраняет КГИОП. Ранее ее отмыли от краски краеведы объединения «ГЭНГЪ»
Глазурованная плитка в парадной бывшего доходного дома Кончиелова на Исполкомской улице, 5 теперь охраняется КГИОПом. Ранее ее отмыли от краски разных цветов петербургские краеведы и волонтеры объединения «ГЭНГЪ» — по их словам, «было сложно, возвращались 3 раза, работали упорно».
В КГИОПе скорректировали предмет охраны дома Кончиелова и добавили к охраняющемуся декоративно-художественному оформлению интерьеров здания облицовку стен парадной глазурованной плиткой светло-зеленого цвета, а также исторические заполнения дверных проемов, ведущих в квартиры.
Исторические заполнения дверных проемов представляют собой контррельефные филенки, а также полихромную глазурованную плитку с изображениями рыб, кораллов, попугаев и плодовых деревьев. Всего в парадной дома Кончиелова сохранилось три таких двери.
Доходный дом Кончиелова на Исполкомской улице, 5 был возведен в 1910-1911 годах по проекту архитектора Константина Рошефора в стиле модерн.
-
Плитка до очистки. Фото: citywalls.ru
Напомним, петербургские краеведы объединились в проект «ГЭНГЪ» и, как настоящие супергерои, приводят в порядок архитектурные детали в парадных домов старого фонда. Чище уже стали майоликовые панно на Камской улице, уникальная печь немецкого завода Мэйсен на 10-Советской улице, настенная плитка в доходном доме Бернштейна, несколько уникальных майоликовых панно в доходном доме Смоленского кладбища на 17-й линии Васильевского острова, а также парадная с деревянными панелями на 2-Советской.
20 мая краеведы провели работы по очистке финской печи начала 20 века в парадной дома на улице Жуковского — ее не раз обливали краской различных цветов, а несколько лет назад лишили центральных фасадных изразцов с узорами. «ГЭНГЪ» совместно с волонтерами «Газпромнефть-Региональные продажи» запустили проект «Пора парадных». До конца года будет проведено более десятка акций по очистке уникальных архитектурных деталей в парадных Петербурга.
31 мая краеведы под чутким руководством специалиста по восстановлению деревянных исторических конструкций закрепили деревянные панели в доме Бернштейна. Недавно участники объединения «ГЭНГЪ» выкупили из комиссионки витражи начала 20 века — их 10 лет считали пропавшими. 30 июня краеведы очистили витражи и печь в парадной доходного дома Степнова на 9-й Советской улице, 11, построенного в 1906 году. Архитектурные детали печи избавили от толстого стоя пыли, а цветные узорчатые стекла — от следов масляной краски. Редакция «Собака.ru» публикует фотоотчет проделанной работы.
А краевед объединения и ситиблогер Ксения Сидорина создала открытки с каталожными изображениями метлахской плитки. Рисунки можно встретить в парадных Петербурга!
Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.