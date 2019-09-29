Атлантический циклон принесет в Петербург дожди и небольшое потепление

Как сообщает синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус, Скандинавия попала в центр циклона, а его передний край дошел до Москвы. Теплые облака постепенно закручиваются над Петербургом, что приведет к небольшим дождям. В городе температура воздуха достигнет +13 – это теплее, чем обычно бывает в конце сентября. В Ленинградской области же ожидается +8…+13 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 4-9 м/с, а атмосферное давление будет падать и составит 747 мм рт. ст., что значительно ниже нормы, отмечает Михаил Леус.