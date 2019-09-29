Атлантический циклон принесет в Петербург дожди и небольшое потепление
Атлантический циклон закручивается над городом утром в это воскресенье. Он принесет в Петербург тепло и осадки, сообщает «Фонтанка».
Как сообщает синоптик погодного центра «Фобос» Михаил Леус, Скандинавия попала в центр циклона, а его передний край дошел до Москвы. Теплые облака постепенно закручиваются над Петербургом, что приведет к небольшим дождям. В городе температура воздуха достигнет +13 – это теплее, чем обычно бывает в конце сентября. В Ленинградской области же ожидается +8…+13 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный со скоростью 4-9 м/с, а атмосферное давление будет падать и составит 747 мм рт. ст., что значительно ниже нормы, отмечает Михаил Леус.
По прогнозу Гидрометцентра, циклон будет действовать в городе и в начале рабочей недели. Погода особо не изменится – обещают дожди и температуру выше десяти градусов.
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