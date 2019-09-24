Жители дома Бака на Кирочной улице, 24, обнаружившие в минувшие выходные старинный люк в стене (ведущий в «тайную комнату!»), рассказали, что им удалось в нем найти. Среди прочего — деловые бумаги, газеты и календарные листы от 5 августа 1918 года, даже уцелевшие пачки папирос высшего сорта №2 «Гаванеры». «Сколько же еще секретов хранит дом Бака?», — задаются риторическим вопросом его жители. И мы тоже!

Под слоем пыли и битого кирпича были найдены документы конторы Южной горнозаводской биржевой артели — харьковская компания располагалась в квартире №2 в доме Бака в августе 1918 года. С ней связаны обнаруженные в люке фирменные бланки, пустые и заполненные, книги учета продукции, результаты внутреннего аудита (учет мыла, ванили, кофе, цикория, шоколада, осетрины, судака, коржиков, дрожжей и прочего), переписка с отделом муниципального торгового комиссариата, отчеты и письма. Также были обнаружены газеты, листовки, копирки и календарные листы на русском и английском языках.

Также жителям дома Бака удалось обнаружить уцелевшие пачки сигарет высшего сорта №2 «Гаванеры» и бутылку, в которой хранилось столовое вино от Хамовнического пивоваренного завода. «Мы покрылись исторической пылью, но стали настоящими кладоискателями. А бумаги, неразрывно связанные с домом, мы собрали и передали для очистки и под пресс. О каждой из них можно рассказать свою историю», — рассказывают местные жители.

Доходный дом Юлиана Борисовича Бака возведен в 1904-1905 годах по проекту архитектора Бориса Гиршовича в стиле модерн. Фасад выполнен в элементами рококо, цоколь до второго этажа облицован розовой гранитной «шубой». Парадные с широкими мраморными лестницами были украшены витражами фирмы «М.Франк и К» — с рисунками в стиле рококо. С 1930 по 1041 год в доме жил литератор, друг поэта Сергея Есенина Анатолий Мариенгоф, а также его жена Анна Никритина — актриса БДТ.