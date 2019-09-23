Крупнейшие европейские лоукостеры подали заявки на полеты из аэропорта «Пулково»

Крупнейший ирландский лоукостер в Европе Ryanair, а также британский EasyJet и венгерский Wizz Air подали заявки на полеты из Пулкова. Власти одобрили для аэропорта Петербурга седьмую степень «свободы воздуха», упрощающую правила полетов для зарубежных компаний. Об этом сообщил РБК Леонид Сергеев, гендиректор «Воздушных ворот северной столицы».

Благодаря седьмой степени «свободы воздуха» авиакомпания сможет перевозить пассажиров и грузы между двумя странами без посадки в стране ее регистрации. «То есть, например, ирландская авиакомпания может выполнять рейсы между Петербургом и городом в третьем государстве», — объяснил представитель вице-премьера Максима Акимова, курирующего транспорт.

Сергеев дополнил, что с помощью этих лоукостеров к 2025 году в Петербург возможно привлечь до 6 млн дополнительных туристов в год. Он также упомянул об одной авиакомпании из СНГ, которая подавала заявку на полеты из Петербурга в США, однако не стал ее называть. «Надо понимать — это те авиакомпании, кто среагировал первыми до официального объявления инициатив о введении в «Пулково» системы «открытого неба»», — отметил Сергеев и заявил, что «на практике реальный спрос будет больше».

По мнению Сергеева, введение «открытого неба» может не только увеличить приток туристов в Санкт-Петербург, но и развить сегмент низкобюджетных перевозок – за счет упрощения оформления и снижения стоимости виз. Кроме того, это поможет выполнить указ президента Владимира Путина об увеличении доли перелетов в обход Москвы — доведение доли региональных авиаперевозок без пересадки в Москве до 50% всего рынка.