Крупнейшие европейские лоукостеры подали заявки на полеты из аэропорта «Пулково»
Крупнейший ирландский лоукостер в Европе Ryanair, а также британский EasyJet и венгерский Wizz Air подали заявки на полеты из Пулкова. Власти одобрили для аэропорта Петербурга седьмую степень «свободы воздуха», упрощающую правила полетов для зарубежных компаний. Об этом сообщил РБК Леонид Сергеев, гендиректор «Воздушных ворот северной столицы».
Благодаря седьмой степени «свободы воздуха» авиакомпания сможет перевозить пассажиров и грузы между двумя странами без посадки в стране ее регистрации. «То есть, например, ирландская авиакомпания может выполнять рейсы между Петербургом и городом в третьем государстве», — объяснил представитель вице-премьера Максима Акимова, курирующего транспорт.
Сергеев дополнил, что с помощью этих лоукостеров к 2025 году в Петербург возможно привлечь до 6 млн дополнительных туристов в год. Он также упомянул об одной авиакомпании из СНГ, которая подавала заявку на полеты из Петербурга в США, однако не стал ее называть. «Надо понимать — это те авиакомпании, кто среагировал первыми до официального объявления инициатив о введении в «Пулково» системы «открытого неба»», — отметил Сергеев и заявил, что «на практике реальный спрос будет больше».
По мнению Сергеева, введение «открытого неба» может не только увеличить приток туристов в Санкт-Петербург, но и развить сегмент низкобюджетных перевозок – за счет упрощения оформления и снижения стоимости виз. Кроме того, это поможет выполнить указ президента Владимира Путина об увеличении доли перелетов в обход Москвы — доведение доли региональных авиаперевозок без пересадки в Москве до 50% всего рынка.
Тем не менее многие российские авиакомпании опасаются, что поскольку Петербург у большого количества туристов – сезонное направление, то иностранные лоукостеры будут летать в «Пулково» только летом и забирать основной пассажиропоток, рассказал источник РБК. «При этом зимой отечественные перевозчики уйти не смогут, им придется отрабатывать на этих направлениях, неся убытки», — отметил он.
Ранее мы писали о том, что аэропорт «Пулково» готовится перейти на режим «открытого неба» в 2020 году — решение о присвоении 5-ой и 7-ой степени авиационной свободы уже одобрил президент России Владимир Путин. Подобный статус в настоящий момент имеют аэропорты Владивостока, Сочи, Калининграда и Улан-Удэ. В 2020 году режим может быть введен и в Петербурге — с помощью него «Пулково» планирует развивать программу промежуточной остановки в Петербурге для рейсов Европа-Азия и Азия-Северная Америка.
Напомним, 28 декабря 2018 года петербургский аэропорт «Пулково» поставил исторический рекорд посещаемости — тогда главные воздушные ворота города приняли 18-миллионного пассажира. По информации некоторых СМИ, в мае 2019-го Пулково уже в 2,5 раза превысил предельную пропускную способность. Также в аэропорту открылась новая долгосрочная парковка, а автомобилям с нечитаемыми номерами запретят въезжать на территорию воздушной гавани. Кроме того, уже в следующем месяце начнется регулярное прямое авиасообщение между Петербургом и Лондоном.
Федеральные власти, администрация Петербурга и ОАО «РЖД» обсуждают очередной вариант связи петербургского аэропорта «Пулково» с центром города — согласно нему, добраться до терминала предлагают путем подземного передвижения. Кроме того, в воздушной гавани планируется второй этап реконструкции — обновление необходимо в связи с увеличением пассажиропотока. А в конце мая аэропорты России официально переименовали — без второго названия остался только Петербург и Волгоград.
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