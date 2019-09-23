Жалоба подана «Метрогипротрансом», так как компания «не согласна с выводами конкурсной комиссии, на основании которых было отказано в допуске к участию в конкурсе». «Метрогипротранс» претендовал на получение аукциона, однако заявка была отклонена из-за несоответствия банковской гарантии.

Красносельско-Калининская линия петербургского метрополитена является шестой по счету и предполагает появление станций «Юго-Западная», «Броневая», «Боровая», а также вестибюлей «Путиловская», «Заставная» и «Каретная». Строительные работы начались в конце 2013 года, а запустить все станции планировалось к 2027 году.

Ранее в поездах петербургской подземки появились новые карты метрополитена. Обновленные — на схемах перестали указывать «коричневую», Красносельско-Калининскую линию, которая находится на стадии проектирования, а также продолжение «Оранжевой» Правобережной — станции «Театральная» и «Горный институт».