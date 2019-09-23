В Петербурге приостановили конкурс на проектирование «коричневой» ветки метрополитена — Красносельско-Калининской линии
Управление Федеральной антимонопольной службы по Санкт-Петербургу приостановило конкурс на разработку проекта «коричневой», Красносельско-Калининской линии метрополитена. Причиной называется жалоба, поданая «Метрогипротрансом» к заказчику.
Жалоба подана «Метрогипротрансом», так как компания «не согласна с выводами конкурсной комиссии, на основании которых было отказано в допуске к участию в конкурсе». «Метрогипротранс» претендовал на получение аукциона, однако заявка была отклонена из-за несоответствия банковской гарантии.
Красносельско-Калининская линия петербургского метрополитена является шестой по счету и предполагает появление станций «Юго-Западная», «Броневая», «Боровая», а также вестибюлей «Путиловская», «Заставная» и «Каретная». Строительные работы начались в конце 2013 года, а запустить все станции планировалось к 2027 году.
Ранее в поездах петербургской подземки появились новые карты метрополитена. Обновленные — на схемах перестали указывать «коричневую», Красносельско-Калининскую линию, которая находится на стадии проектирования, а также продолжение «Оранжевой» Правобережной — станции «Театральная» и «Горный институт».
Напомним, в октябре 2018 года «Метрострой» не выполнил план по строительству станций — он был готов всего на 22,4%. Тогда открытие новых станций было перенесено на май 2019. В январе стало известно, что правительство Петербурга расторгает контракты на строительство станций метрополитена с ОАО «Метрострой». Однако позже плановый срок сдачи станций «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» перенесли на конец 2019 года — тогда для врио губернатора Петербурга Александра Беглова ввод в эксплуатацию станций стал первостепенной задачей.
1 августа «Метрострой» показал, как выглядят станции «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары» за месяц до открытия, а также пообещал открыть их к 1 сентября. Позже запуск перенесли на 5 дней, однако во время торжественной церемонии открытия Александр Беглов отменил планы петербуржцев на доступный транспорт, объявив о переносе срока запуска. «Собака.ru» показывает, как это было — в интерьерах станции «Шушары».
Другой проблемный участок — новые станции «зеленой» ветки. «Беговую» открыли в мае 2018 года. Уже в июле в вестибюле начались протечки. В августе траволаторы на станции закрыли на ремонт — тогда сообщали, что реконструкция займет около месяца. В сентябре от стен вновь начала отваливаться плитка. За полгода с момента открытия новых станций метро «Беговая» и «Новокрестовская» нашли более тысячи дефектов. В январе 2019 года плитку в вестибюле станции метро «Новокрестовская» полностью сняли и покрыли стены полиэтиленом.
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