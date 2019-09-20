Стало известно, когда в Петербурге начнется отопительный сезон

Комитет по энергетике и инженерному обеспечению назвал дату начала отопительного сезона. Теплоснабжающие организации перейдут к регулярному отоплению всех зданий в Петербурге 24 сентября.

Решение о начале отопительного сезона было принято в связи с устоявшейся низкой температурой в Петербурге — уже на этой неделе синоптики обещают горожанам первый снег и заморозки. В обязательном порядке тепло в дома петербуржцев и различные организации дадут уже в следующий вторник — а до этого момента в городе будут постепенно вводить периодическое протапливание.

Напомним, периодическое протапливание в Петербурге началось 16 сентября. В первую очередь отопление дали в детские сады и школы, больницы и поликлиники. По состоянию на сегодня, 20 сентября, к теплоснабжению уже подключено 96% социальных учреждений и 64% многоквартирных домов. В режиме периодического протапливания подача отопления в жилые дома осуществляется по решению управляющей компании.

Напомним, ранее главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал, когда в город придут первые заморозки. Жителям Ленобласти придется говориться к похолоданию раньше горожан. Понижение температуры до минусовых показателей начнется уже 18 сентября и продержится, по предварительному прогнозу, до 21 сентября.

До конца недели в Петербурге сохранится холодная и дождливая погода. Всему виной череда циклонов, которые надвигаются на город с Норвежского моря. 15 сентября затворы комплекса защитных сооружений Петербурга закрыли из-за угрозы наводнения, а в небе над над Финском заливом даже видели водяной смерч (явление, характерное для тропических широт!).

Пока город переходит в осенний режим, напомним о температурных рекордах, которые были зафиксированы в Петербурге ранее. 31 июля Петербург установил новый температурный антирекорд — так холодно в городе не было с 1894 года. 29 августа Петербург повторил температурный рекорд 1944 года, а вторник, 11 сентября, стал самым жарким днем — впервые за 136 лет!